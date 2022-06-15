Футбол. Чемпионат мира-2022. Все участники турнира в Катаре и состав групп

14 июня были сыграны последние встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. Последние путевки в Катар разыгрывались через межконтинентальные стыковые матчи. И в них случилась, как минимум, одна суперсенсация – Австралия в серии пенальти обыграла Перу и вышла на чемпионат. Последним участником стала Коста-Рика, которая победила Новую Зеландию.

В паре Австралия – Перу очевидным фаворитом была команда из Южной Америки. Она находится выше в рейтинге ФИФА, да и состав у нее куда сильнее. В стране ради этого матча даже объявили выходной, чтобы жители могли наблюдать за историческим достижением – вторым подряд выходом в финальную часть чемпионата мира. Но игра пошла по типичному для столь важных встреч сценарию: обе команды закрылись у своих ворот с главной целью – не пропустить. Поэтому результат 0:0 в основное время мало кого удивил – соперники нанесли всего три удара в створ. Так что матч перешел в серию пенальти, где настоящим героем стал вратарь австралийцев Эндрю Редмэйн. Главный тренер выпустил его прямо перед пенальти вместо основного голкипера Мэттью Райна. И игрок «Сиднея» устроил шоу – перед каждым ударом соперника он в прямом смысле прыгал и танцевал в воротах, явно смущая перуанцев. Это не помогло в первые пять ударов – Перу забил четыре раза, один раз Австралию спасла штанга. Но шестой удар Редмэйн потащил. И вывел команду в финальную часть чемпионата мира-2022.

«Никто не знает, через что прошли ребята, чтобы попасть туда. Это было так тяжело! Вся кампания и то, как они посвятили себя ей, невероятно. Для того, чтобы пройти квалификацию на этот чемпионат мира, нам пришлось пройти 20 отборочных матчей чемпионата мира, 16 из которых – вдали от дома. Было трудно, но мы справились.

Я призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе дать всем выходной, чтобы отпраздновать это событие, потому что считаю, что это одно из величайших достижений в истории», – приводит слова главного тренера команды Грэма Арнольда Daily Mail.

Австралия не пропускала чемпионаты мира с 2006 года, и сыграет в финальной части в пятый раз подряд.

Во втором матче сенсации не случилось. Коста-Рика была явным фаворитом, открыла счет уже на третьей минуте и спокойно удержала преимущество.

В итоге Австралия попала в группу с Францией, Данией и Тунисом. А Коста-Рика сыграет с Испанией, Германией и Японией.

Полный состав участников финальной части ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

группа B: Англия, Иран, США, Уэльс;

группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис;

группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;

группа F: Бельгия, Канада, Марокко. Хорватия;

группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Решение провести турнир в необычное для мундиалей время связано с аномально жаркой погодой в стране летом.