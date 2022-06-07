Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Кто еще борется за путевки?

Во вторник, 7 июня, в рамках квалификации в финальную часть футбольного ЧМ-2022 сыграют ОАЭ и Австралия. Это условный финал плей-офф в азиатской зоне – победитель выходит в межконтинентальный финал, где уже поборется за путевку в Катар.

В составе команды ОАЭ нет ни одного легионера, то есть все игроки выступают в местном чемпионате и не только в элитном дивизионе. Отсюда – очень прагматичный футбол, нацеленный на результат. В 10 матчах группы команда забила только 7 мячей, но это не помешало ей занять третье место и пробиться в плей-офф.

Команда Австралии – полная противоположность ОАЭ. Это команда с игроками, которые выступают в разных мировых чемпионатах. В том числе топовых: например, Мэтью Райан играет за «Реал Сосьедад», а Харри Суттар за «Стоук Сити». Естественно, футбол сборной более интересный и результативный – в 10 матчах команда забила 15 голов. Еще один интересный факт: состав команды Австралии в два раза дороже состава сборной ОАЭ – 40 млн евро против 18. Поэтому островитяне и выступают фаворитом этого матча.

Победитель встречи 13 июня встретится с Перу в финале межконтинентальных стыков. Команда, выигравшая этот матч, и получит путевку в Катар. А на следующий день будет разыграно последнее место на ЧМ-2022 в матче Коста-Рики с Новой Зеландией.

Где смотреть матч отбора ЧМ-2022 ОАЭ – Австралия?

На территории России трансляцию проведет телеканал «Старт». Начало в 20.55 мск.