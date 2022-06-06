Футбол. Лига наций 2022/23. Ирландия – Украина: где смотреть и что ждать

В среду, 8 июня, в групповом этапе футбольной Лиги наций Ирландия сыграет с Украиной. Для команды Александра Петракова это будет первый матч в турнире после неудачно завершившегося отбора на чемпионат мира-2022. Для Ирландии это уже вторая встреча в Лиге наций – в первой команда неожиданно уступила Армении.

Украина явно подходит к игре не в лучшем настроении и физическом состоянии. На прошлой неделе они провели два очень тяжелых матча – победили Шотландию (3:1) и уступили Уэльсу (0:1). В первую очередь, команде тяжело эмоционально – ее игроки очень хотели попасть в финальную часть ЧМ-2022, так что игра в Лиге наций – условное утешение.

Ирландия и вовсе пока разочаровывает всех – никто не ожидал, что команда бездарно уступит в первой же игре потенциальному аутсайдеру группы – Армении. Хотя еще совсем недавно они на равных бились с Бельгией, завершив матч со счетом 2:2, а потом победили Литву. Так что в игре с Украиной Ирландия точно постарается доказать, что результат первого матча – случайность. И добиться победы.

Где смотреть матч Ирландия – Украина?

На территории России встречу в прямом эфире покажет киноплатформа Okko. На территории Украины трансляция будет доступна на канале «Футбол 1». Начало трансляции в 21.45.