Футбол. Лига наций 2022/23. Германия – Италия: где смотреть и что ждать

Во вторник, 7 июня, в групповом этапе футбольной Лиги наций Германия сыграет с Англией. Для обеих команд это будет уже второй матч в турнире. Первый же завершился не очень удачно. Подопечные Ханси Флика сыграли вничью с явно не самым сильным составом Италии, а англичане и вовсе уступили Венгрии и сейчас занимают последнее место в таблице.

Две эти топ-сборные встречались друг с другом много раз, а последняя игра подвела черту под работой Йоахима Лева в должности главного тренера команды Германии. Это было на Евро-2020, в 1/8 финала. Англия без особых проблем одолела соперника на «Уэмбли» со счетом 2:0, а после дошла до финала. Теперь команды сыграют в Мюнхене. Интересно, что они не играли там с 2001 года, когда англичане разгромили Германию 5:1 благодаря хет-трику Майкла Оуэна. И вообще британцы очень здорово играют на выезде против своего соперника – в последних четырех матчах три победы.

«Мы спросили себя: чего мы можем достичь? С одной стороны, мы хотим снова добиться успеха, снова хотим стать лучшими в мире, если такое будет возможно. Но также важно и то, как команда себя позиционирует на поле и за его пределами.

Мы стремимся к тому, чтобы на поле было видно: команда играет в футбол с удовольствием. Чтобы своей игрой она воодушевляла. Что касается нашего стиля, результаты мы уже видим. Мы играем активно, прессингуем, вынуждаем соперников ошибаться. Считаю, что команда отлично воплощает такой подход», – сказал Флик официальному сайту УЕФА.

Где смотреть матч Германия – Англия в Лиге наций 2022/23?

В прямом эфире встречу Германия – Англия покажет киноплатформа Okko. Начало встречи в 21.45 мск.