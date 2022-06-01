Футбол. Финалиссима 2022. Италия – Аргентина: где смотреть и что ждать

В среду, 1 июня, на стадионе Уэмбли состоится первый матч нового футбольного турнира Финалиссима, где встретятся сборные Италии и Аргентины. Задумка о проведении игр между чемпионами Европы и чемпионами Южной Америки появилась еще в 2016 году, но осуществить ее удалось только сейчас. Интересно, что подобные встречи уже проводились в конце прошлом века. Правда, тогда соревнования назывались Кубок Артемия Франко. Всего состоялось два матча – в первом победила Франция, во втором – Аргентина. Так что сегодня южноамериканцы могут завоевать второй титул турнира.

Сборная Италии переживает тяжелый момент: несмотря на недавнюю победу на Евро-2020 команда не квалифицировалась на чемпионат мира-2022. Это национальная катастрофа. Однако в местной федерации решили ничего не менять – Роберто Манчини остался главным тренером, именно он поведет команду в новый отборочный цикл. Любопытно, что именно на Уэмбли итальянцы стали чемпионами Европы, но Финалиссима – скорее матч-прощание. Ведь последнюю игру за сборную проведет капитан Джорджо Кьеллини. Вероятно, Манчини в принципе выберет состав, который максимально похож на тот, который брал последний титул. Все-таки именно те парни добивались права провести матч с Аргентиной.

У команды Лионеля Скапони все куда проще – она без проблем квалифицировалась на ЧМ-2022 и не проигрывает в официальных матчах уже три года. А последняя игра с европейской сборной вообще состоялась в 2019-м, когда аргентинцы сыграли вничью с Германией. Так что Финалиссима действительно сближает разные футбольные конфедерации. Главный тренер не стал пренебрегать полутоварищеским статусом турнира, он вызвал всех сильнейших. Так что на поле вполне могут появиться Лионель Месси, Пауло Дибала, Анхель Ди Мария и остальные звезды.

Прямая речь

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: «Италия против Аргентины – это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Жаль, что мы остались без Федерико Кьезы, Чирро Иммобиле, Марко Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, тоже проведет прекрасный матч. Сегодня завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем».

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони: «В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли играть чаще. Наша длительная беспроигрышная серия – это просто статистика, число, которое для нас особого значения не имеет. Самое главное – это знать, чего мы хотим и как мы будем этого добиваться. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт. Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше».

Где смотреть матч Финалиссимы Италия – Аргентина?

В прямом эфире матч Италия – Аргентина покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 21.45 мск. Также она доступна на официальном сайте холдинга.