Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Уэльс – Украина. Что ждать и где смотреть

В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе состоится финальный матч отбора на чемпионат мира-2022 по футболу, в котором встретятся Уэльс и Украина. Это решающая игра квалификации, победитель которой получит путевку в Катар, где сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном.

В среду команда Украины в перенесенном полуфинальном стыковом матче со счетом 3:1 переиграла Шотландию. Команда показала, что находится в хорошем тонусе и не растеряла форму, несмотря на отсутствие у большинства игроков практики официальных игр. Победа действительно получилась убедительная: большую часть матча украинцы владели преимуществом, во втором тайме вели со счетом 2:0, потом пропустили один гол, но в концовке упрочили свое превосходство. Теперь осталось провести только один матч, который и определит последнего участника ЧМ от европейской зоны.

«Наша команда мечтала о чемпионате мира, и теперь до него остался всего один матч. Мы обязаны его выиграть. Это важнейший поединок, финал, и каждый из нас должен показать свою лучшую игру за всю карьеру», – сказал официальному сайту УЕФА полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Но Уэльс явно не собирается отдавать путевку без борьбы. На групповом этапе команда проиграла лишь раз – в первом туре в игре с Бельгией. В итоге заняла второе место и попала на крепкую Австрию. Результат сделал полузащитник команды Гарет Бэйл – именно его дубль принес победу. Сейчас он – ведущий игрок команды и главная звезда. Ведь совсем недавно он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов.

Конечно, на стороне Уэльса будет огромная поддержка зрителей на стадионе. Впрочем, Шотландии это не помогло, украинцы оказались сильнее. Обе команды предпочитают агрессивно играть в атаке, нередко забывая об обороне. Так что интересно, кто окажется лучше в этот раз?

«Пятого июня состоится, вероятно, самый важный матч в моей жизни, и я жду его с нетерпением. Вообще-то я не особо нервничаю даже перед очень важными поединками, но... Когда я представляю полный стадион, который поет и поддерживает нас, представляю болельщиков, Гарета Бейла и других партнеров по команде... Это будет невероятно, и я очень надеюсь, что мы сможем достичь своей цели», – такой предматчевый комментарий дал защитник сборной Уэльса Коннор Робертс.

Где смотреть матч отбора ЧМ-2022 Уэльс – Украина?

На территории России матч не будет доступен для показа. Однако за событиями матча вы сможете следить на официальном сайте УЕФА. На территории Украины встречу покажет телеканал «Футбол 1».

А кто уже вышел в финальную часть ЧМ-2022?

На турнир в Катаре квалифицировались: Хорватия, Германия, Дания, Португалия, Польша, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Канада, Гана, Сенегал, Марокко, Тунис и Камерун, США, Мексика и Катар как страна-хозяйка соревнований.

На данный момент не определились три участника. Они определяться в противостояниях Украина/Уэльс; Коста-Рика/Новая Зеландия; Австралия, ОАЭ/Перу.

Расписание матчей и составы групп ЧМ-2022