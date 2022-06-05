Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Украина проиграла Уэльсу из-за автогола Ярмоленко

В воскресенье, 5 мая, в матче Уэльс – Украина определился последний участник чемпионата мира по футболу-2022 от европейской зоны. Команда Александра Петракова уступила сопернику со счетом 0:1 и лишилась возможности поехать в Катар. Туда отправится Уэльс, который сыграет в группе с Англией, США и Ираном.

Украина здорово начала матч и в самом начале даже забила благодаря Александру Зинченко, однако судья отменил гол, так как розыгрыш стандартного положения случился до свистка арбитра. Тем не менее гости продолжили атаковать и создавали моменты. Игроки Уэльса выглядели немного зажатыми, хотя и играли перед своими болельщиками. Зато чуть ли не первый более-менее опасный момент привел к голу. Хозяева заработали штрафной недалеко от ворот, Бэйл нанес удар, но голову подставил Андрей Ярмоленко. От него мяч рикошетом влетел в ворота. Тогда казалось, что это лишь начало истории, и голы еще наверняка будут.

В конце первого тайма того же Ярмоленко сбили в чужой штрафной. Судья никак не отреагировал, а видео-ассистенты запросили паузу на просмотр. Хоть и многие посчитали, что это пенальти, но рефери так и не указал на «точку».

Во втором тайме игра успокоилась, и уже Уэльс создал несколько хороших моментов – гостей выручал вратарь Георгий Бущан. В концовке встречи украинцы устроили навал на ворота соперника, забивать мог все тот же Ярмоленко, но мяч не шел в сетку. В итоге Уэльс, хоть и не забил ни разу своими игроками, но все-таки вышел в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Украины была близка к выходу на чемпионат мира-2022 Фото © 2022 Getty Images

«Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать. Заслужила ли сборная Уэльса победу? Они выиграли – значит, заслужили. Мои ребята сделали все, что могли. Это футбол: кому-то везет, кому-то – нет. Сегодня повезло Уэльсу. У меня нет претензий к своим игрокам. Не надо на Ярмоленко какой-то негатив лить. Все выливайте на главного тренера. Выигрывает команда, а проигрывает тренер. Не хватило забитого мяча. Больше ничего», – сказал Петраков, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Интересна и статистика – Украина больше била по воротам – 22 против 10, чаще попадала в створ – 9 против 3 и больше владела мячом – 67 на 33. Но все равно уступила.

«Это был очень эмоциональный матч. Временами на поле творилось настоящее безумие, но мы сумели справиться со всем, что происходило сегодня. Мы были великолепны, если смотреть в целом. Болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 96-й минуты.

Люди спрашивали меня перед матчем, нервничаю ли я. Но я был скорее приятно взволнован, поскольку доверяю этим парням. Я вижу, что они делают на тренировках. Конечно, я нервничал, но доверял игрокам», – прокомментировал встречу главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж.

Какие команды уже вышли в финальную часть ЧМ-2022

На турнир в Катаре квалифицировались: Хорватия, Германия, Дания, Португалия, Польша, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Уэльс, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Канада, Гана, Сенегал, Марокко, Тунис и Камерун, США, Мексика и Катар как страна-хозяйка соревнований.

На данный момент не определились два участника. Они определятся в противостояниях Коста-Рика/Новая Зеландия; Австралия, ОАЭ/Перу.

Расписание матчей и составы групп ЧМ-2022