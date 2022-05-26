Футбол. Лига конференций. Главные факты о победе «Ромы» Жозе Моуринью над «Фейеноордом» в финале

В Албании завершился финал футбольной Лиги конференций, в котором «Рома» с минимальным счетом победила «Фейеноорд». Единственный гол на 32-й минуте матча забил Никола Дзаньоло. Во втором тайме команда из Нидерландов много атаковала, создала несколько опасных моментов, но в воротах итальянцев здорово играл Руй Патрисио. А защитник «Ромы» Крис Смоллинг и вовсе был признан лучшим игроком матча. «Фейеннорд» так и не смог сравнять счет, а после финального свистка устроил сопернику чемпионский коридор.

Ключевые факты о финале Лиги конференций УЕФА:

1. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью – первый тренер в истории, кому удалось выиграть три главных европейских титула – дважды Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», один раз Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед», а теперь и Лигу конференций. И? по крайней мере? на один сезон он в этом плане будет «особенным». Лига конференций – новый турнир, организованный УЕФА. Все для того, чтобы дать как можно большому числу клубов возможность участия в турнирах. Еще одна любопытная деталь: «Рома» – первый итальянский победитель еврокубка со времен «Интера», который в 2010-м под руководством Моуринью выиграл Лигу чемпионов.

2. Победа в Лиге конференций – первый еврокубковый трофей «Ромы» в истории. Это многих удивляет, ведь казалось, что эта команда – одна из грандов итальянского футбола. Но в отличие от «Милана», «Интера» и «Ювентуса» римляне не выигрывали титулы на европейской арене. Хотя еще 10 лет назад довольно успешно играли в Лиге чемпионов и даже доходили до четвертьфинала. Теперь они приняли участие в Лиге конференций, зато очень успешно. До вчерашнего дня «Рома» дважды играла в финалах еврокубков – Кубка чемпионов-1984 и Кубка УЕФА-1991.

3. Моуринью выиграл все пять еврокубковых финалов, в которых участвовала его команда. До этого дважды он побеждал с «Порту» – в Кубке УЕФА и Лиги чемпионов, потом была победа с «Интером» и «МЮ», а теперь с «Ромой». Более того, в четырех из пяти случаев команды португальца не пропускали в решающих матчах. Удивительное достижение. Благодаря вчерашней победе Моуринью сравнялся по числу евротитулов с Джованни Трапатонни. Но вскоре Жозе вполне может выйти и на первое место.

4. «Рома» – шестой клуб, с которым Моуринью взял трофей. Побед не было лишь с «Лейрией», «Бенфикой» и «Тоттенхэмом». Всего на счету тренера 26 титулов.

5. «Рома» забила в каждом из 15 матчей Лиги конференций. А лучшим бомбардиром стал Тэмми Абрахам с 9 голами. При этом он не лучший во всем турнире. Больше всех мячей забил нападающий «Фейеноорда» Сириль Дессерс, но как мы видим это не помогло выиграть титул.

Цитаты

Жозе Моуринью: «Побеждать нелегко. Для этого нужны разные ингредиенты. Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось непросто, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне. Мои комплименты «Фейеноорду».

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот: «В перерыве я сказал игрокам, в чем они должны добавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача, сегодня она нам не улыбнулась. У нас были время и возможности, чтобы забить, но не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника».