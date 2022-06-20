Футбол. ЧМ-2026. Стали известные города, где 48 сборных сыграют матчи

В эфире американского телеканала FOX состоялась презентация чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике. Турнир пройдет в новом формате. В рамках программы ФИФА по глобальному расширению футбольных границ в финальной части сыграют сразу 48 сборных. Хотя на чемпионаты мира 1998-2022 годов в решающую часть квалифицировалась 32 команды. Турнир в Катаре станет последним в таком формате.

Во время презентации стали известны 16 городов, которые и примут матчи чемпионата мира-2026. В США игры пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем, Канада – Торонто и Ванкувером.

«Мы поздравляем 16 городов-организаторов чемпионата мира. Сегодня исторический день – для всех в этих городах и штатах, для ФИФА, для Канады, США и Мексики, которые устроят величайшее шоу на Земле. Мы с нетерпением ждем совместной работы с ними, чтобы провести беспрецедентный чемпионат мира по футболу и изменить правила игры, поскольку мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным», – цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино fifa.com.

Также этот чемпионат мира будет проведен по новому регламенту – в финальной части после жеребьевки сформируются 16 групп по три команды в каждой. Соответственно, в каждом из выбранных городов окажется одна из групп матчей которой пройдут в нем.