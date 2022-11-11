Футбол. Чемпионат мира 2022. Испания: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Испании в 16-й раз примет участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу, не пропуская их с 1978 года. В отборе на ЧМ-2022 в Катаре испанские футболисты выступали в европейской группе В вместе с командами Швеции, Греции, Грузии и Косово. Шесть побед в восьми матчах отборочного турнира при одной ничьей и одном поражении позволили сборной Испании с 19 очками занять первое место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира.

Состав команды

Вратари

Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»)

Защитники

Сезар Аспиликуэта («Челси»), Дани Карвахал («Реал»), Эрик Гарсия («Барселона»), Уго Гильямон («Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»)

Полузащитники

Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Коке («Атлетико»)

Нападающие

Ферран Торрес («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Пабло Сарабия (ПСЖ), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Ансу Фати («Барселона»)

В 2010 году сборная Испании единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира по футболу Фото © 2010 Getty Images

Расписание матчей

Групповой этап (группа Е)

23 ноября, 19:00 Испания – Коста-Рика

27 ноября, 22:00 Испания - Германия

1 декабря, 22:00 Япония - Испания

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 18:00 Е1 – F2

6 декабря, 18:00 F1 – Е2

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Единственным футболистом в составе сборной Испании на турнире в Катаре, который имеет в своем активе титул чемпиона мира, является полузащитник Серхио Бускетс. В 2010 году на победном для его команды турнире в ЮАР 21-летний на тот момент Бускетс провел все семь матчей. Еще два участника того турнира тоже могли поехать в Катар, но защитника ПСЖ Серхио Рамоса не пригласил в команду главный тренер Луис Энрике, а Жерар Пике, который попал в предварительный «список 55», принял решение завершить карьеру.

В обороне испанской команды можно выделить капитана «Челси» Сезара Аспиликуэту и центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Очень сильна и атакующая линия, разнообразный подбор игроков в которой позволяет Луису Энрике активно применять ротацию состава. Хорошо дебютировавший в этом сезоне в составе «Атлетико» Альваро Мората, более молодые Дани Ольмо и Ферран Торрес и их партнеры способны создать проблемы обороне любой сборной.

В заявке этой команды стоит выделить и 18-летнего Гави, который станет самым молодым футболистом за все годы выступлений испанской сборной на чемпионатах мира.

История выступлений на чемпионатах мира

Лучшим результатом сборной Испании на чемпионатах мира является победа на ЧМ-2010 в ЮАР, в финальном матче которого гол Андреса Иньесты в дополнительное время принес ей победу над командой Нидерландов.

Помимо этого, испанцы лишь один раз попадали на «мундиалях» в четверку сильнейших, и случилось это 72 года назад – на ЧМ-1950 в Бразилии. Формат того турнира не предусматривал плей-офф, и четыре лучшие команды (Уругвай, Бразилия, Швеция и Испания) провели между собой круговой турнир, по итогам которого сборная Испании осталась на четвертом месте.

Еще четырежды (в 1938, 1986, 1994 и 2002 годах) испанская команда выходила на чемпионатах мира в четвертьфинал, причем дважды останавливалась на этой стадии лишь по итогам серий послематчевых пенальти.

Где смотреть

Все матчи сборной Испании на групповом этапе и в плей-офф в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».