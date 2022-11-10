Футбол. Чемпионат мира 2022. Португалия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Португалии в восьмой раз принимает участие в финальной части чемпионата мира по футболу. В отборочном к мундиалю 2022 турнире команда Криштиану Роналду и ко. с пятью победами, двумя ничейными результатами и единственным поражением от Сербии уступила последней первую строчку в группе A, и вынуждена была играть стыковые матчи. В них победы над Турцией (3:1) и Северной Македонией (2:0) принесли Португалии путевку в Катар.

Состав команды

Вратари

Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники

Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жуан Канселу («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Данило Перейра («ПСЖ»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафа Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники

Жуан Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Матеус Нуньеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Сильва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жуан Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»)/

Нападающие

Андре Сильва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жуан Фелиш («Атлетико Мадрид»), Рафаэль Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»)/

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы команды в финале чемпионата Европы 2016 Фото © 2016 Getty Images

Расписание матчей

Групповой этап (группа H)

24 ноября, 19:00 Португалия – Гана

28 ноября, 22:00 Португалия – Уругвай

2 декабря, 18:00 Южная Корея – Португалия

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 22:00 1G – 2H

6 декабря, 22:00, 1H – 2G

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

10 декабря, 18:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Самая сильная линия сборной Португалии – оборонительная. Опытнейший Пепе (39 лет) обрел вторую молодость в «Порту» и уверенно выступает в Лиге Чемпионов УЕФА, Рубен Диаш (лучший игрок Премьер-лиги 2020/2021) и Жуан Канселу – основа успешной игры «Манчестер Сити».

В полузащите на главных ролях также представители команд из Англии – Бернарду Сильва и Бруну Фернандеш. Оба играют за клубы из разных манчестерских лагерей: первый – за «Сити», второй – за «Юнайтед».

В атаке даже при наличии Криштиану Роналду (а в этом сезоне 37-летняя легенда пока не показывает былой результативности) главной звездой является Рафаэль Леау. В сезоне 2021/2022 23-летний футболист привел «Милан» к чемпионству в Серии A и был признан лучшим игроком турнира.

Наконец, у Португалии появился козырь в воротах. Диогу Кошта из «Порту» отражал пенальти в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов подряд. С таким голкипером ни один из соперников сборной не захочет доводить дело до серии одиннадцатиметровых (тем более, что и забивать в ней есть кому – тот же Бруну Фернандеш не реализовал лишь 5 из 47 попыток за карьеру).

История выступлений на чемпионатах мира

Дебют сборной Португалии на чемпионате мира 1966 сходу принес ей лучший результат за всю историю. Команда, лидером которой выступал обладатель «Золотого мяча» 1965 Эйсебио, в полуфинале уступила Англии, а в матче за третье место переиграла сборную СССР со счетом 2:1. В следующий раз португальцы сыграли в финальной части мундиаля только 20 лет спустя, однако тогда поколение «бронзовых» ветеранов плюс юная звезда Паулу Футре не сумело выйти из группы.

Аналогичного результата добились те игроки, которые блистали на Евро 2000. В Японии и Южной Корее на чемпионате мира 2002 Луиш Фигу и ко. также не сумели выйти в плей-офф. В 2006 году Португалия едва не повторила бронзовый успех команды 1966: в матче за третье место на дебютном для Криштиану Роналду чемпионате команда уступила Германии.

С тех пор сборная не пропустила ни одного мундиаля, однако дальше 1/8 (дважды – в 2010 и 2018) не прорывалась.

Где смотреть

Все матчи сборной Португалии на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».