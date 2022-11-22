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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: лучшие бомбардиры

Кто самый результативный игрок чемпионата мира в Катаре

1 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineФутбол
GettyImages-1443039800
(Фото © 2022 Getty Images)
Лучшие бомбардиры ЧМ 2022 по футболу
ИгрокКомандаАмплуаГолыПенальтиМатчи
Букайо СакаАнглиянападающий201
Эннер ВаленсияЭквадорнападающий211
Мехди ТаремиИраннападающий211
Дэви КлассенНидерландыполузащитник101
Джек ГрилишАнглияполузащитник101
Маркус РэшфордАнглиянападающий101
Рахим СтерлингАнглиянападающий101
Тимоти ВеаСШАнападающий101
Джуд БеллингемАнглияполузащитник101
Коди ГакпоНидерландынападающий101
Гарет БэйлУэльсполузащитник111

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