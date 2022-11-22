Кто самый результативный игрок чемпионата мира в Катаре
Olympics представляет актуальную статистику лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
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|Игрок
|Команда
|Амплуа
|Голы
|Пенальти
|Матчи
|Букайо Сака
|Англия
|нападающий
|2
|0
|1
|Эннер Валенсия
|Эквадор
|нападающий
|2
|1
|1
|Мехди Тареми
|Иран
|нападающий
|2
|1
|1
|Дэви Классен
|Нидерланды
|полузащитник
|1
|0
|1
|Джек Грилиш
|Англия
|полузащитник
|1
|0
|1
|Маркус Рэшфорд
|Англия
|нападающий
|1
|0
|1
|Рахим Стерлинг
|Англия
|нападающий
|1
|0
|1
|Тимоти Веа
|США
|нападающий
|1
|0
|1
|Джуд Беллингем
|Англия
|полузащитник
|1
|0
|1
|Коди Гакпо
|Нидерланды
|нападающий
|1
|0
|1
|Гарет Бэйл
|Уэльс
|полузащитник
|1
|1
|1
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