В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начался чемпионат мира по футболу — 2022. В матче открытия мяч Al Rihla трижды влетал в сетку ворот хозяев (два гола эквадорца Эннера Валенсии в итоге были засчитаны). Подробнее об официальном игровом снаряде мундиаля — 2022 в материале Olympics.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

ЧМ — 2022. Мяч Al Rihla: название, технологии, особенности

В переводе с арабского Al Rihla означает «путешествие». Также в средневековой арабской литературе существовал литературный жанр путевых заметок, называвшийся точно также. По задумке создателей мяча — первый удар по нему в рамках турнира — начало большого путешествия в мир футбола.

Национальный колорит подчеркивает дизайн игрового снаряда: каждая из 20 панелей полиуретановой внешней части сделана в форме пустынной дюны. Дизайн изображений на поверхности вдохновлен цветами катарского флага, национальной архитектурой, а также традиционными арабскими лодками дау (еще одна отсылка к теме путешествий и открытий).

С точки зрения технологий стоит отметить три важных пункта. Во-первых, экологичность: Al Rihla — первый в истории официальный мяч чемпионата мира, изготовленный с использованием клея и красок только на водной основе.

Во-вторых, «путешествие» — полноценная помощь судьям в сложных игровых ситуациях. В камеру мяча встроен датчик, отслеживающий его положение на поле и передающий эту информацию видео-ассистенту. Эту функцию в рамках чемпионата мира 2022 опробовали уже в самом начале первого матча: гол Эквадора в ворота Катара отменили.

В-третьих, Al Rihla по заверениям инженеров компании Adidas (официальный поставщик мячей для чемпионатов мира FIFA с 1970 года) — самый стабильный в полете снаряд за всю историю мундиалей. Достигается уникальная аэродинамика благодаря особой текстуре покрытия.