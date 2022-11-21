Все, что нужно знать об Al Rihla — официальном мяче чемпионата мира по футболу в Катаре
В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начался чемпионат мира по футболу — 2022. В матче открытия мяч Al Rihla трижды влетал в сетку ворот хозяев (два гола эквадорца Эннера Валенсии в итоге были засчитаны). Подробнее об официальном игровом снаряде мундиаля — 2022 в материале Olympics.
В переводе с арабского Al Rihla означает «путешествие». Также в средневековой арабской литературе существовал литературный жанр путевых заметок, называвшийся точно также. По задумке создателей мяча — первый удар по нему в рамках турнира — начало большого путешествия в мир футбола.
Национальный колорит подчеркивает дизайн игрового снаряда: каждая из 20 панелей полиуретановой внешней части сделана в форме пустынной дюны. Дизайн изображений на поверхности вдохновлен цветами катарского флага, национальной архитектурой, а также традиционными арабскими лодками дау (еще одна отсылка к теме путешествий и открытий).
С точки зрения технологий стоит отметить три важных пункта. Во-первых, экологичность: Al Rihla — первый в истории официальный мяч чемпионата мира, изготовленный с использованием клея и красок только на водной основе.
Во-вторых, «путешествие» — полноценная помощь судьям в сложных игровых ситуациях. В камеру мяча встроен датчик, отслеживающий его положение на поле и передающий эту информацию видео-ассистенту. Эту функцию в рамках чемпионата мира 2022 опробовали уже в самом начале первого матча: гол Эквадора в ворота Катара отменили.
В-третьих, Al Rihla по заверениям инженеров компании Adidas (официальный поставщик мячей для чемпионатов мира FIFA с 1970 года) — самый стабильный в полете снаряд за всю историю мундиалей. Достигается уникальная аэродинамика благодаря особой текстуре покрытия.
На самом первом мундиале 1930 года в Уругвае произошла курьезная история: в финале каждый из таймов игрался мячом, к которому привыкла одна из команд. Подробнее о том, к чему это привело, можно прочитать в материале Olympics.
С точки зрения эволюции игровых снарядов первой важной вехой стал чемпионат мира 1950 года. На этих соревнованиях впервые все матчи игрались мячом без внешней кожаной шнуровки. Следующий ключевой этап — мундиаль в Мексике 1970 года. Этот чемпионат массово транслировался по телевидению более, чем в 100 странах мира, и специально для того, чтобы на черно-белых экранах лучше было видно игровые моменты, компания Adidas разработала ставший классическим мяч Telstar (в честь одноименного спутника), сшитый из 12 черных пятиугольных и 20 белых шестиугольных панелей. Дизайн стал классическим на несколько десятилетий.
На чемпионате мира 1986 года в Мексике был представлен первый мяч, целиком изготовленный из синтетических материалов — Azteca. Это решение позволило повысить зрелищность матчей в дождь. Раньше кожаные мячи (даже с покрытием) впитывали воду и становились тяжелее.
В 1998 году на мундиале во Франции все матчи турнира игрались мячом Tricolore — как следует из названия, его покрытие было трехцветным. Еще дальше от черно-белого дизайна ушел футуристичный Fevernova 2002 (чемпионат тогда проходил в Южной Корее и Японии).
Настоящим прорывом стал мяч Teamgeist, созданный инженерами Adidas для мундиаля 2006 в Германии. Этот обтекаемый игровой снаряд стал первым, собранным без использования иголки и нитки — клееные швы с тех пор стали стандартом. Jabulani 2010 вошел в историю как кошмар для вратарей: на чемпионате мира в ЮАР мяч после дальних ударов летел по самым непредсказуемым траекториям. Его наследник — Brazuca — в 2014 году стал рекордсменом с точки зрения технологичности. Этот мяч был собран всего из 6 панелей! Использовавшийся на чемпионате мира — 2018 Telstar 18 — ознаменовал возвращение к истокам — черно-белый дизайн и более текстурная поверхность.
You May Like