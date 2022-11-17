Футбол. ЧМ-2022. Главные звезды, которые не поедут в Катар

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнется уже в воскресенье, 20 ноября, когда в матче открытия турнира сыграют сборные Катара и Эквадора. Команды уже опубликовали итоговые заявки на турнир, но, к сожалению для зрителей, далеко не все звезды примут участие в главном турнире четырехлетия. Кто-то не попал туда со сборной по спортивным причинам, а кто-то из-за травм. Представляем список главных звезд, которые не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

Кто со своими сборными не прошел квалификацию

Открываем список с ведущего футболиста АПЛ Эрлина Холланда. Норвежский нападающий – лучший бомбардир «Манчестер Сити», но в сборной дела у него идут не так хорошо. Все дело в том, что Норвегия никогда не была топ-сборной, хотя в квалификации на чемпионат мира могла зацепиться за стыковые матчи. Но поражение от Нидерландов и ничья с Латвией не позволили этого сделать. Итоговое третье место и статус зрителя турнира. С другой стороны, Эрлину только 21 год. Крупные форумы в его жизни еще будут.

Звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах вместе со сборной Египта до последнего боролся за путевку в Катар. Команда дошла до решающего матча, где уступила Сенегалу с Садио Мане. А сам Салах не реализовал важный пенальти – драматичный финал истории. Не будет в Катаре и Златана Ибрагимовича. Ради турнира он вернулся в сборную, сыграл на групповом этапе и немного в стыках. Но это не помогло. Швеция пропустила вперед Польшу. Жоржиньо – лидер сборной Италии и «Челси». Но он и остальные действующие чемпионы Европы сначала в группе пропустили вперед Швейцарию, а потом проиграли Северной Македонии. И уже думают об отборе на Евро-2024.

Кто не сыграет на ЧМ-2022 из-за травм

Сборная Франции по разным причинам потеряла двух центральных полузащитников. Нголо Канте вне футбола уже несколько месяцев. Сначала он восстанавливался после травмы подколенного сухожилия. И когда ожидался его выход на поле, усугубил повреждение так, что пришлось делать операцию. В лучшем случае Канте вернется на поле весной следующего года. Поль Погба не играет с лета после операции на колене. Возвращения в строй ожидается после Нового года. Значит Погба точно мимо ЧМ-2022.

Англия тоже потеряла двух важных игроков. Бен Чилуэлл вылетел из-за травмы после последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, а Смит Роу вернется к тренировкам в конце декабря.

Португалия приехала в Катар без основного нападающего «Ливерпуля» Диего Жоты. Он получил травму на 94-й минуте матча с «Манчестер Сити», что особенно обидно. После было объявлено, что восстановление займет несколько месяцев. Германия не заявила Тимо Вернера. Хотя после возвращения в Бундеслигу форвард набрал неплохую форму и начал забивать.

Некоторые поедут на ЧМ-2022, но явно в статусе, скажем так, полутравмированных. Например, Садио Мане, Ромелу Лукаку или Ришарлисон. Их включили в заявку, но не факт, что они сыграют на групповом этапе.