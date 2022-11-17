Участник BTS выступит на церемонии открытия ЧМ 2022 по футболу

Несмотря на то, что церемония открытия чемпионата мира по футболу проводится с самого первого турнира, т.е. с 1930 года, не все присущие ей элементы появились так давно. Официальный гимн мундиаля впервые исполнялся в Чили 1962, официальный талисман турнира дебютировал в Англии четыре года спустя. Приглашать звездных исполнителей для концерта и вовсе стали только с 1990 года.

Стоит отметить, что церемонии открытия чемпионатов мира в большинстве случаев уступают олимпийским по масштабу. В редких случаях продолжительность шоу, предваряющего стартовый матч турнира, достигает полутора часов. Как правило же, церемония открытия – это менее 45 минут действия, обязательно включающего торжественное обращение главы государства, принимающего чемпионат, исполнение официального гимна и/или песни мундиаля, концерт приглашенных звезд (от двух до четырех треков), а также символический первый удар по мячу. В последнем ритуале традиционно участвуют футбольная звезда прошлого и официальный талисман: в 2018 году этой чести удостоились бразилец Роналдо и волк Забивака.

На чемпионате мира 2022 в Катаре церемония пройдет 20 ноября на стадионе «Аль Байт» в городе Аль-Хор (35 км к северу от Дохи) и займет 50 минут перед матчем хозяев с командой Эквадора в группе A. За это время перед 60 тысячами зрителей выступят в том числе исполнители официального гимна турнира Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona (США), Davido (Нигерия) и AISHA (Катар). Хедлайнером концерта выступит один из участников самой известной в мире K-pop команды BTS – Jung Kook. Закроют церемонию талисман Ла'иб и футбольная легенда прошлого (имя держится в секрете), которые нанесут первый удар по мячу Al Rihla.

Чемпионат мира по футболу 2022. Церемония открытия. Аль-Хор, Катар. Трансляция

по московскому времени

20 ноября, воскресенье

17:40. «Матч ТВ»