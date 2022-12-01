Группа D: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Франция, Австралия, Дания, Тунис — все о группе D на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.
Ищите ниже состав группы B, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.
22:00 1 место группы С (🇦🇷 Аргентина) — 2 место группы D (🇦🇺 Австралия) (2-я ⅛ финала)
18:00 1 место группы D (🇫🇷 Франция) — 2 место группы C (🇵🇱 Польша) (3-я ⅛ финала)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇫🇷 Франция
|3
|2
|0
|1
|3
|6
|2
|🇦🇺 Австралия
|3
|2
|0
|1
|-1
|6
|3
|🇹🇳 Тунис
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|🇩🇰 Дания
|3
|0
|1
|2
|-2
|1
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