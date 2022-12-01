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Группа D: таблица, результаты, кто вышел в плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

Франция, Австралия, Дания, Тунис — все о группе D на чемпионате мира по футболу — 2022, 20 ноября — 18 декабря

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1443642424
(Фото © GETTY IMAGES)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах. Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в 1/8 финала.

Ищите ниже состав группы B, результаты всех матчей и итоговую турнирную таблицу.

ПО ТЕМЕ:

Состав | Группа D | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇫🇷 Франция
  • 🇦🇺 Австралия
  • 🇩🇰 Дания
  • 🇹🇳 Тунис

Результаты | Группа D | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

22 ноября (вторник)

  • 🇩🇰 Дания — 🇹🇳 Тунис | 0:0
  • 🇫🇷 Франция — 🇦🇺 Австралия | 4:1

26 ноября (суббота)

  • 🇹🇳 Тунис — 🇦🇺 Австралия | 0:1
  • 🇫🇷 Франция — 🇩🇰 Дания | 2:1

30 ноября (среда)

  • 🇹🇳 Тунис — 🇫🇷 Франция | 1:0
  • 🇦🇺 Австралия — 🇩🇰 Дания | 1:0

Кто вышел в 1/8 финала? | Группа D | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

  • 🇫🇷 Франция
  • 🇦🇺 Австралия

3 декабря (суббота)

22:00 1 место группы С (🇦🇷 Аргентина) — 2 место группы D (🇦🇺 Австралия) (2-я ⅛ финала)

4 декабря (воскресенье)

18:00 1 место группы D (🇫🇷 Франция) — 2 место группы C (🇵🇱 Польша) (3-я ⅛ финала)

Таблица | Группа D | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇫🇷 Франция320136
2🇦🇺 Австралия3201-16
3🇹🇳 Тунис311104
4🇩🇰 Дания3012-21

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