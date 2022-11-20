Футбол. Месси и Роналду появились вместе накануне начала чемпионата мира в Катаре

Многократные обладатели награды «Золотой мяч» Лионель Месси и Криштиану Роналду стали героями рекламы бренда Louis Vuitton.

«Победа – это состояние души», – такая подпись сопровождает фото, на котором Месси и Роналду играют в шахматы. Знаменитости одновременно выложили фото, сделанное Энни Лейбовиц, в свои социальные сети. За первый час оно набрало 20 миллионов просмотров. Несколько лет назад Louis Vuitton уже привлекал ведущие фигуры из мира футбола для рекламы своих багажных изделий. Ее героями стали бразилец Пеле, аргентинец Диего Марадонна и француз Зинедин Зидан.

Нынешняя рекламная кампания с участием именитых игроков стартовала накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Для Месси и Роналду мундиаль 2022 года станет пятым в карьере. Оба из них дебютировали на главном старте четырехлетия в 2006 году. Месси в составе сборной Аргентины дошел до финала ЧМ-2014. У Роналду пока нет медалей мирового первенства. Вместе со сборной Португалии он стал чемпионом Европы в 2016 году, серебряным призером Евро-2004, бронзовым – в 2012-м.

Сейчас кондиции игроков далеки до идеальных. Но, без сомнения. они привлекают наибольшее внимание из всех участников предстоящего турнира.

Аргентина начнет выступление на чемпионате мира 22 ноября игрой с Саудовской Аравией (начало в 13.00). Португалия сыграет первый матч с Ганой 24 ноября (в 19.00).

Подробнее о сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 читайте здесь.

Подробнее о сборной Португалии на чемпионате мира – 2022 читайте здесь.