Футбол. Килиан Мбаппе: французский экспресс покоряет мир

Килиан Мбаппе произвел фурор на чемпионате мира 2018 по футболу. Скоростной нападающий стал победителем турнира в составе сборной Франции, был признан лучшим молодым игроком и повторил достижение великого Пеле: гол в финале мундиаля в возрасте младше 20 лет.

К чемпионату мира 2022 в Катаре Мбаппе подходит в статусе суперзвезды. На клубном уровне Килиан – один из лидеров ПСЖ, где составляет линию атаки с Неймаром и Лионелем Месси. В сборной Франции даже несмотря на наличие в составе обладателя «Золотого мяча» 2021/22 Карима Бензема он – самая медийная фигура и лицо команды.

Будущий чемпион мира родился во Франции в спортивной семье. Его отец работал тренером в футбольной школе клуба «Бонди». Мать была профессиональной гандболисткой. В возрасте шести лет Килиан начал заниматься футболом под руководством отца. Кумиром Килиана тогда был Криштиану Роналду, постеры с изображением португальского футболиста украшали комнату Мбаппе. Юный француз мечтал стать таким же ярким игроком, и на это были все основания: помимо таланта мальчик выделялся среди сверстников работоспособностью, выносливостью и упорством.

Вскоре Мбаппе поступил в одну из лучших футбольных академий страны – «Клерфонтен» (самый известный ее воспитанник – Тьерри Анри). Вскоре вундеркинду уже предлагали подписать контракт мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».

Однако Мбаппе остановил свой выбор на клубе «Монако», начав тренировки с главной командой уже в возрасте 15 лет. Успех и победы не заставили себя ждать. В 2016 году футболист помог клубу выиграть Лигу 1 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Помимо этого, Мбаппе отличился в Лиге чемпионов: забив шесть мячей в плей-офф, он стал одним из лучших бомбардиров турнира в сезоне 2016/17.

В 2017 году 18-летний нападающий подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Трансфер обошелся новому клубу в 180 миллионов евро, что сделало Мбаппе вторым самым дорогим игроком в истории. Килиан помог клубу завоевать четыре титула Лиги 1 и три Кубка Франции.

Килиан Мбаппе празднует гол в матче против мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов Фото © getty images

На данный момент молодой французский нападающий еще не достиг пика своей карьеры, ведь ему всего 23 года. Да, Мбаппе уже стал чемпионом мира и выиграл множество титулов на клубном уровне, однако впереди у него еще множество целей. Среди них самый престижный индивидуальный приз в мире футбола «Золотой мяч», победа в Лиге чемпионов УЕФА и бомбардирские вершины в составе сборной, которые кажутся вечными: 13 голов Жюста Фонтена на чемпионате мира 1958 года и 9 – Мишеля Платини на победном для Франции Евро 1984 года.

Мундиаль 2022 для Мбаппе, чей фирменный стиль можно описать двумя словами как «скорость+дриблинг», станет важнейшим турниром, успешное выступление на котором позволит говорить о нем, как о состоявшейся суперзвезде.