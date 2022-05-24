Футбол. Килиан Мбаппе заявил, что все еще хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже 2024

Чемпион мира 2018 года по футболу Килиан Мбаппе стал еще на шаг ближе к исполнению своей мечты сыграть на Олимпийских играх в Париже в 2024 году — футболист рассказал, что обсудил эти планы со своим клубом «Пари Сен-Жермен».

В эфире французского телеканала «TF1» 23-летний футболист, который только что подписал новый контракт с «ПСЖ» до 2025 года, рассказал о своем желании сыграть на следующих Олимпийских играх в Париже.

«Да, конечно!» — ответил Мбаппе на вопрос хочет ли он представлять Францию на Играх. «Мы обсуждали это во время переговоров о новом контракте. Это реальная возможность, да и к тому же будет ровно 100 лет после Олимпийских игр в Париже 1924 года, и это будут одни из крупнейших спортивных соревнований!»

«Спорт — это чувства и эмоции. Возможность сыграть на таком соревновании дома на глазах у семьи, друзей и когда весь мир смотрит на тебя — это нечто, что нельзя пропустить. Это мечта детства, и я всегда говорил, что хотел бы принять участие в Играх. Я надеюсь, что у меня будет возможность».

Ранее в разговоре с AFP Мбаппе рассказал, что «ПСЖ» «не против, а даже за» то, чтобы он принял участие в Играх. Топ бомбардир этого сезона во Французской Лиге 1 уже выигрывал два титула с национальной командой Франции — Кубок мира ФИФА в 2018 году и Лигу Наций УЕФА в 2021 году.

Мбаппе хочет выступить на Играх сорок лет спустя после того, как сборная Франции выиграла золотые медали

Олимпийская мечта Мбаппе, конечно, не новость. В прошлом году, отмечая 1000 дней до старта Игр в Париже, он опубликовал колонку в «L'Équipe», крупнейшем французском спортивном издании

«Именно когда я смотрел Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, я осознал важность этого всемирного события», — писал он. «Игры — это самый главный старт в спорте, это святой грааль, который хочет добыть каждый спортсмен и хотя бы раз в жизни испытать это».

Лионель Месси и Неймар, его товарищи по команде и тройке нападения «ПСЖ» не только участвовали в Играх, но и завоевали золотые медали. Месси выиграл турнир вместе со сборной Аргентины в Пекине в 2008 году, а Неймар со сборной Бразилии на домашних Играх в Рио в 2016 году.

Мбаппе, родившийся в Бонди, всего в 10 километрах от «Стад де Франс», на котором пройдут матчи олимпийского турнира по футболу, уже изъявлял желание принять участие на Играх в Токио 2020. Сборная Франции квалифицировалась на турнир впервые после Игр в Атланте в 1996 году, но выбыла уже после групповой стадии. Последнее лучшее достижение сборной Франции по футболу на Олимпиаде — это золотые медали Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году, когда они смогли обыграть в финале сборную Бразилии со счетом 2:0. Игры в Париже в 2024 году пройдут спустя сорок лет после того памятного финала.

К началу Олимпийского турнира 24 июля 2024 года Мбаппе уже исполнится 25 лет, так что согласно правилам он должен быть выбран в качестве одного из трех футболистов старше 23 лет, которых разрешено иметь в составе сборной на Играх.