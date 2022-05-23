Футбол. Чемпионат Франции. Итоги сезона 2021/2022: «ПСЖ» вернул титул чемпиона

«ПСЖ» вернул себе титул чемпиона Франции по футболу. В прошлом сезоне команда уступила трофей «Лиллю», но теперь просто не могла занять место ниже первого. С учетом того, что большую часть сезона в составе парижан играли суперзвезды – Лионель Месси, Киллиан Мбаппе и Неймар. Да, в Лиге чемпионов случился вылет от «Реала», зато во внутреннем первенстве более чем уверенная победа. Завоевание титула было официально оформлено 23 апреля. Это восьмой аналогичный трофей клуба за 10 последних лет.

Обладатель второго места был неизвестен до последнего тура. «Монако» пропустил гол в самой концовке встречи с «Лансом». Ничья, и монегаски заняли итоговое третье место, а на втором место – «Марсель».

«Ренн» попал в Лигу Европы, а «Ницца» – в Лигу Конференций. Чемпион прошлого сезона «Лилль» занял лишь 10-е место.

Какие команды вылетели из Лиги 1?

По итогам сезона напрямую из Лиги 1 вылетают две слабейшие команды. В этом сезоне это:

«Метц»

«Бордо»

«Сенть-Этьен» сыграет с «Осером» в матче плей-офф за право играть в следующем сезоне в Лиге 1 чемпионата Франции.

Какие команды попали в Лигу 1?

«Тулуза»

«Аяччо»

Какие команды Лиги 1 сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Две лучшие команды попадают в групповую стадию Лиги чемпионов, одна – в квалификацию:

«ПСЖ»

«Марсель»

«Монако» (в квалификацию)

Какая команда Лиги 1 сыграет в Лиге Европы в 2022/2023?

Одна команда представит страну в этом турнире:

«Ренн»

Какая команда Лиги 1 сыграет в Лиге конференций в 2022/2023?

Пятая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций.

«Ницца»

Чемпионат Франции. Лига 1. Итоговая таблица сезона 2021/2022

1. «ПСЖ» – 86

2. «Марсель» – 71

3. «Монако» – 69

4. «Ренн» – 66

5. «Ницца» – 66

6. «Страсбург» – 63

7. «Ланс» – 62

8. «Лион» – 61

9. «Нант» – 55

10. «Лилль» – 55

11. «Брест» – 48

12. «Реймс» – 46

13. «Монпелье» – 43

14. «Анже» – 41

15. «Труа» – 38

16. «Лорьян» – 36

17. «Клермон» – 36

18. «Сент-Этьен» – 32

19. «Метц» – 31

20. «Бордо» – 31

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