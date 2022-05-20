Футбол. Английская премьер-лига. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство: шансы и расклады 

В английской футбольной Премьер-лиге удивительный финиш чемпионата. Перед последним туром на титул претендуют две команды – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». К последнему туру они подходят с разницей в одно очко в пользу команды Хосепа Гвардиолы. А если учесть тот факт, что матчи начнутся в одно время, наблюдать за происходящим будет особенно интересно.

Пока «Манчестер Сити» действительно впереди, но в последнем туре их ждет не самый простой соперник – «Астон Вилла», за которую играет Фелипе Коутиньо – один из самых ярких игроков АПЛ. В первом круге манчестерская команда победила с минимальным счетом 2:1. В принципе, такой результат их устроит и в ответном матче. Однако «Вилла» наверняка окажет сопротивление. Хотя бы потому, что их возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. И он точно сделает все, чтобы помочь своей бывшей команде стать чемпионом. «Сити» вообще мог избежать нервной концовки, если бы в предпоследнем туре обыграл «Вест Хэм». Однако встреча закончилась со счетом 1:1. И теперь вопрос с победителем АПЛ перенесся на последний тур.

Это уникальная ситуация и потому, что Гвардиола впервые за время работы в «Манчестер Сити» может остаться без трофеев. А у «Ливерпуля» уже есть Кубок Англии и Кубок Лиги, а впереди предстоит финал Лиги чемпионов. Так что теоретически команда Юргена Клоппа может выиграть все четыре турнира, в которых участвует. Но для этого надо побеждать в последнем туре «Вулверхэмптон» и ждать осечки «Сити».

Интересно, что при самом невероятном сценарии может состояться золотой матч – для этого «Манчестер Сити» должен проиграть 0:6, а «Ливерпуль» сыграть вничью 5:5. Такого в АПЛ еще не было. Но математически все возможно.

Матчи последнего тура английской Премьер-лиги пройдут в воскресенье, 22 мая. Начало в 18:00 мск.

Прямая трансляция матчей «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» будет доступна в эфире «Setanta Sports».