Футбол. Лига Европы. Финал. Где смотреть и что ждать

В среду, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье пройдет решающий матч второго по значимости еврокубкового футбольного турнира – Лиги Европы УЕФА. В финале болельщиков ждет неожиданное противостояние «Айнтрахта» и «Рейнджерс». Обе команды очень давно не брали европейские трофеи и подходят к игре с примерно равными шансами на успех.

Главное преимущество «Айнтрахта» – болельщики. В каждом матче у команды сумасшедшая поддержка и грандиозные перфомансы. Наверняка в Севилье будет точно также. Но есть и чем отличиться в футболе. Например, немцы в этом розыгрыше Лиги Европы ни разу не проигрывали. И вряд ли захотят нарушить тенденцию в решающем поединке. В сезоне 2018/19 «Айнтрахт» остановился в шаге от финала. А единственный раз в истории игроки из Франкфурта-на-Майне выигрывали подобный трофей в далеком 1980 году, когда победили в финале Кубка УЕФА. Многие признают, что для игроков уже нынешней команды игра с «Рейнджерс» – чуть ли не матч всей жизни. И хорошая возможность вписать свое имя в историю.

«Потихоньку все становится на свои места. Достижения команды по пути к финалу просто невероятные. После полуфинала я сказал футболистам следующее: «Не знаю, лучшие ли мы игроки или лучшие ли мы тренеры, но у нас исключительная команда. Вместе мы способны на многое». Это так здорово, когда можешь сделать счастливыми столько людей. Для нас суть финала заключается именно в этом», – цитирует главного тренера «Айнтрахта» Оливера Гласнера официальный сайт УЕФА.

Но и «Рейнджерс» явно не собирается отбывать номер в финале. Тем более за этот розыгрыш у них накопился отличный опыт игры с немецкими командами. На пути к финалу они выбили дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг» – хотя именно соперники являлись явными фаворитами в парах. Так что «Айнтрахт» точно не та команда, которая может испугать эмоциональных шотландских парней. Есть интересная статистическая деталь: ровно 50 лет назад «Рейджерс» уже завоевывал европейский трофей. Тогда это был Кубок Кубков, и он был выигран также в Испании. Пусть и в Барселоне. Болельщики считают, что в год такого юбилея необходимо повторить успех. А вот что сказал главный тренер команды Джованни ван Бронкхорст: «Очень горжусь нашим достижением. Существует не так много футболистов, которым довелось сыграть в еврокубковых финалах. Это дано не каждому. Раз мы туда вышли, то сделаем все для победы. Это незабываемый момент».

Также отметим еще один интересный момент, связанный со стадионом. «Рейнджерс» дважды играли на «Рамон Санчес-Писхуан». И оба раза неудачно. В Кубке Кубков сезона 1961/62 года команда уступила «Севилье». Ей же проиграла в Лиге чемпионов-2009/10. «Айнтрахт» впервые сыграет на этой арене. Однако немецкая команда уже побеждала в Севилье. В этом сезоне здесь был повержен «Бетис». Так что это наверняка можно считать добрым знаком для «Айнтрахта».

Где смотреть финал Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22?

Прямая трансляция пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте холдинга. Начало в 21.40.