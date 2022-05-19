Футбол. «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы. Главные факты о финале

В ночь с 18 на 19 мая завершился розыгрыш футбольной Лиги Европы. В финале «Айнтрахт» победил «Рейнджерс». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки немецкого клуба. Шотландцев подвел арендованный у «Ювентуса» Аарон Рэмси. Он смазал свой удар, и «Айнтрахт» победил 5:4. Olympics приводит самые интересные факты о прошедшем финале.

1. «Айнтрахт» – первый немецкий клуб за последние 25 лет, который выиграл второй по значимости европейский турнир – будь то Кубок УЕФА или Лига Европы. Так получилось, что команды из Бундеслиги традиционно делают ставку либо на борьбу в Лиге чемпионов, либо на внутренние турниры. Второй еврокубок не привлекал ни с точки зрения финансов, ни с точки зрения статуса. Однако после очередной реформы УЕФА все изменилось. Ведь с недавних пор победитель Лиги Европы выходит напрямую в Лигу чемпионов. Поэтому для того же «Айнтрахта» это уникальный шанс. В чемпионате страны команда заняла только 11 место. Именно поэтому весной вся клубная стратегия была рассчитана на успех в еврокубке. Кстати, последним немецким клубом, побеждавшем в этом турнире, был «Шальке» в 1997 году. Тогда в финале команда обыграла «Интер» по сумме двух матчей.

2. «Айнтрахт» – третий клуб в истории, который прошел розыгрыш Лиги Европы без единого поражения. Команда не проигрывала ни в групповом этапе, ни в плей-офф. В прошлом розыгрыше по такой же схеме турнир выиграл «Вильярреал». Тогда в финале также была серия пенальти, в которой испанцы обыграли «Манчестер Юнайтед». Путь без поражаений прошел в сезоне 2018/19 «Челси», в финале переигравший «Арсенал».

3. «Айнтрахт» выиграл третий еврокубок в своей истории. Первый был в далеком 1967-м, когда немецкая команда взяла Кубок Интертото. В 1980-м «Айнтрахт» победил в Кубке УЕФА. Кстати, несколько болельщиков осуществили символический выезд – они ездили в Барселону 42 года назад и оказались на стадионе уже в Севилье в этом году. И точно сделали это не зря.

«Айнтрахт» – первый немецкий клуб за последние 25 лет, который выиграл второй по значимости европейский турнир Фото © Justin Setterfield

4. Немецкие клубы в седьмой раз выиграли Лигу Европы/Кубок УЕФА. Также на их счету 8 поражений в финальных матчах. Больше побед в этом турнире одержали команды из Испании – у них 13 титулов. У команд из Англии и Италии по девять.

5. «Рейнджерс» проиграл третий финал еврокубков подряд: ранее шотландцы уступали в решающих матчах за Суперкубок УЕФА (1972 год) и в финале Кубка УЕФА сезона 2007/08.

Прямая речь

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер: «Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Я еще не думал о Лиге чемпионов следующего сезона. Я никогда не заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы.

Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», – цитирует наставника победителей сайт УЕФА.

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст: «Мы сделали все для победы. Пенальти – это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой.

Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь – память на всю жизнь, уступаешь – тебе остается горечь поражения.

Физически пришлось тяжело. Футболисты отдали на поле все силы. Приходилось делать замены, так как футболисты сильно устали. Впрочем, это относится к обеим командам».