Великие олимпийские моменты. Футбол. Бразилия-2016

В 2016 году сборная Бразилии по футболу впервые в своей истории выиграла Олимпийские игры. День финала и победа в нем стали особенным днем для всей страны. Ведь соревнования проходили именно в Бразилии, а в финале команда победила сборную Германии – самого принципиального соперника того периода. Не секрет, что поражение от немцев на домашнем чемпионате мира 2014 года стало национальной трагедией. Тем более запомнился результат – 1:7. Вся страна ждала, что их команда реабилитируется. И спустя два года это удалось.

Хотя бразильцы очень невнятно начали турнир – две ничьи с ЮАР и Ираком. Сейчас это звучит удивительно, но тогда болельщики явно загрустили. Неужели новая неудача? Но команда, где лидером выступал нападающий «Барселоны» Неймар, собралась и в решающей игре с крупным счетом победила Данию – 4:0. Это позволило им выйти в плей-офф, где уже стало легче. Сначала успех в игре с Колумбией 2:0, а в полуфинале разгром Гондураса – 6:0. И вот финал, решающий матч, а соперник – та самая Германия. Да, далеко не в составе двухлетней давности, ведь не надо забывать про возрастные ограничения на Олимпийских играх. Но та же самая страна, которая два года назад лишила нацию мечты о победе на домашнем чемпионате мира.

Кстати, состав на Игры у бразильцев подобрался что надо. Звезд хватало и помимо Неймара. Почти все игроки сейчас играют в топ-клубах – Луан, Маркиньос, Фред, Дуглас Коста, Габриэль Жезус и остальные. Тренером команды выступил Рожерио Микале, но, по общему признанию, игроков такого уровня нужно было лишь расставить по позициям, а все остальное они сделают сами.

Движущей силой команды был, естественно, Неймар. Он и открыл счет в финальном матче, пробив со штрафного без шансов для вратаря. Но вскоре немцы неожиданно сравняли счет. Это, кстати, был первый пропущенный мяч сборной Бразилии на турнире. После – голов не было не только в основное время, но и в два дополнительных тайма. Неймар в конце явно устал и уже не мог создавать опасность у ворот соперника. Обе команды словно ждали пенальти, где и определился победитель. Соперники нанесли по четыре точных удара, но в пятом бразильский вратарь Вевертон потащил удар соперника. В решающий момент к точке подошел Неймар. Прошло несколько секунд, и 100 тысяч человек на «Маракане» взревели от счастья. Нападающий забил и принес команде первое олимпийское золото в истории.

«У меня нет слов, не могу описать свои чувства! Просто хотел поблагодарить своих партнеров по команде, свою семью и друзей, которые поддерживали меня, когда мне было нелегко. Я очень рад. Сегодня мы сделали бразильский народ счастливым. Это одно из лучших событий в моей жизни. Теперь моим критикам придется забрать свои слова обратно. Я осуществил свою мечту», – сказал Неймар после финала в интервью BBC.

Но на этом его связь с Играми не закончилась – вскоре после финала нападающий даже сделал татуировку в честь выигранного со сборной трофея. Уже на следующей Олимпиаде в Токио игрока не было в составе, хотя слухи о возможном участии ходили до последнего момента. Однако Бразилия защитила титул и второй раз подряд стала олимпийским чемпионом. Но в этот раз в команде были уже другие герои.