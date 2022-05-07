Футбол. Лига чемпионов. Фантастическая победа «Реала» и «Ливерпуля»

Каждая стадия футбольной Лиги чемпионов преподносит удивительные сюжеты. В полуфинале болельщики получили новые. «Вильярреал» едва не отыгрался в противостоянии с «Ливерпулем», а «Реал» в драматичном стиле прошел едва ли не главного претендента на победу «Манчестер Сити». Так что теперь нас ждет очень интересный финал в Париже, где встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Хронологически первый полуфинал закончился в Вильярреале. И, казалось, там нельзя ожидать никакой сенсации. Несмотря на сопротивление команды Уная Эмери, «Ливерпуль» в первом матче спокойно победил со счетом 2:0. Очень уверенное преимущество перед ответной встречей. И каково же было удивление, когда во втором матче «Вильярреал» уже в первом тайме забил два мяча. На перерыв обе команды уходили, сохраняя равные шансы. Англичане были явно подавлены, вряд ли они могли представить, что так легко растеряют такое преимущество. Но, видимо, Юрген Клопп нашел нужные слова в перерыве. Несмотря на атаки испанцев, их соперник заиграл очень прагматично с прицелом исключительно на результат. И за 12 минут второго тайма его сделал. Сначала забил Фабиньо, потом голами его поддержали Луис Диас и Садио Мане. После этого «Вильярреал» уже никак не мог вернуться в игру.

«Когда я увидел наши первые движения во втором тайме, я знал, что мы можем изменить ситуацию, но мы все еще должны были забить! Это было грандиозно, действительно что-то особенное. Мы знали, что было не так в первом тайме. Важно то, как отреагировали ребята. В жизни всегда важно, как вы реагируете, когда дела идут не так, как вам хочется. Мы просто не были достаточно гибкими в первом тайме. «Вильярреалу» респект. Стадион, команда, тренер — просто невероятно, что они устроили. На нас оказывали давление, но мы вообще не играли в футбол. Мы должны были начать играть и сделали это», – сказал Клопп после матча в интервью официальному сайту УЕФА.

«Ливерпуль», кстати, в десятый раз в своей истории сыграет в финале.

«Реал» в 17-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов Фото © 2022 Getty Images

Во втором полуфинале не менее впечатляющее шоу устроили «Реал» и «Манчестер Сити». В первом матче англичане выиграли 4:3, а к 90-й минуте ответного матча вели 1:0. Казалось, все решено? Но только не для фантастического «Реала». Команда сначала сравняла счет благодаря Родриго, а чуть ли не в следующей атаке забила второй мяч – 2:1, и противостояние утекло в дополнительное время. А уже там свое слово сказал лучший бомбардир этой Лиги чемпионом Карим Бензема. Сначала он заработал пенальти, а потом его реализовал. «Манчестер Сити» явно находился в растерянности и ничего не смог сделать. А «Реал» в 17-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти этот финал будет пятым в карьере – это тоже рекорд.

«Не могу сказать, что мы уже привыкли побеждать в таком ключе, но то же самое случилось в противостояниях с «Челси» и «ПСЖ». Если спросите, как нам это удается, я отвечу, что история клуба помогает нам продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что все уже кончено.

Матч уже почти был проигран, но нам все же удалось совершить последний рывок. Мы провели хороший матч с сильным соперником. Забитый мяч, который позволил нам сравнять счет, добавил нам уверенности в добавленное время и дал психологическое преимущество», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Париже 28 мая. Начало в 22:00.