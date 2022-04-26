Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Что ждать и где смотреть

В футбольной Лиге чемпионов пришла пора самых горячих стадий – полуфиналов. И состав оставшихся участников отчасти неожиданный. Вряд ли кто-то прогнозировал проход в этот раунд мадридского «Реала», учитывая что соперниками команды Карло Анчелотти выступали «ПСЖ» и «Челси». Однако благодаря фантастической форме Карима Бензема испанцы теперь попытаются пройти «Манчестер Сити». Еще удивительно наличие в полуфинале «Вильярреала». Команда Унаи Эмери победила могучую «Баварию». И теперь постарается сотворить сенсацию в матче с «Ливерпулем».

Самая яркая афиша – противостояние «Манчестер Сити» с «Реалом». Интересно, что эти клубы не так давно уже встречались в плей-офф Лиги чемпионов, а именно в 1/8 финала сезона 2019/20. Англичан тогда уже тренировал Хосеп Гвардиола, а с «Реалом» еще работал Зинедин Зидан. И на удивление «Сити» не испытали никаких проблем в противостоянии, выиграв в каждом из матчей со счетом 2:1. Такой результат был особенно важен для Гвардиолы, ведь тогда он подтвердил и европейские амбиции своей команды, которой не везет в Лиге чемпионов год за годом.

«Мы выбили «Реал», а мы знаем, на что способна эта команда. Она трижды подряд выиграла Лигу чемпионов. Это свидетельствует, что у нас все в порядке, и нам такое тоже по силам», – сказал тогда тренер официальному сайту УЕФА.

Правда, его слова не воплотились в жизнь. «Манчестер Сити» через год был близок к первой победе, но уступил в финале «Челси». И теперь вновь борется за трофей. Сейчас команду причисляют к реальным фаворитам – за их плечами необходимый опыт и статистика – они ни разу не пропустили в матчах 1/8 финала и в 1/4 финала. Еще один интересный факт – «Реал» ни разу не побеждал «Сити» на их поле. Хотя теперь у мадридцев есть Бензема, который находится в сумасшедший форме и уже забил в этом плей-офф семь мячей.

Во втором полуфинале, казалось, есть явный фаворит – «Ливерпуль». Но так же никто не ставил на «Вильярреал» и в предыдущих стадиях. Однако испанцы сначала разобрались с «Ювентусом», а потом хладнокровно прошли очень сильную «Баварию». Немцы совсем недавно завоевали очередной титул в Бундеслиге и вряд ли планировали вылетать из Лиги чемпионов так рано. Пока у «Вильярреала» проходит очень интересная сюжетная линия. Если на секунду представить, что они в итоге выиграют турнир, то повторят достижение «Порту» почти 20-летней давности. Тогда команда под руководством Жозе Моуринью сначала выиграл Кубок УЕФА, а в следующем сезоне – Лигу чемпионов. У испанцев также есть победа в Лиге Европы в прошлом сезоне, так почему бы сейчас не замахнуться на большее?

Последний раз команды встречались друг с другом в сезоне 2015/16 в полуфинале Лиги Европы. Тогда англичанами уже рулил Юрген Клопп. В первом матче «Ливерпуль» уступил 0:1, но в ответном победил 3:0. Однако в аналогичной стадии уже Лиги чемпионов явно будет куда сложнее. «Вильярреал» максимально мотивирован для того, чтобы установить историческое достижение и выйти в финал.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал (первые матчи)

26 апреля, вторник

«Манчестер Сити» – «Реал». Начало в 22:00 («Матч ТВ»)

27 апреля, среда

«Ливерпуль» – «Вильярреал». Начало в 22:00 («Матч ТВ»)

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 мая.

Все матчи полуфиналов Лиги чемпионов можно посмотреть на канале «Матч ТВ», либо на официальном сайте.