Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Что ждать и где смотреть

Главный европейский футбольный турнир возвращается. 5 и 6 апреля пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Уже на этой стадии болельщиков ожидает несколько очень непредсказуемых противостояний, по итогам которых фавориты продолжат выбывать из борьбы.

Самый интригующий четвертьфинал – матч «Челси» – «Реал». Казалось, их предыдущая дуэль прошла совсем недавно – в прошлом году соперники встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 1:1 и перед вторым шансы были равными. Зинедин Зидан очень хотел оставить более значимый след после своего второго прихода в Мадрид, чем победа в чемпионате Испании. Француз планировал взять еще одну Лигу чемпионов. Но сверхмотивированный «Челси» не позволил. Томас Тухель, пришедший по ходу сезона, в тот момент действительно вдохнул в команду новую жизнь. Во втором матче лондонцы победили 2:0, вышли в финал и в итоге взяли титул. Но новое противостояние – совсем другая история. «Реал» уже тренирует Карло Анчелотти, а на стадии 1/8 финала они прошли очень мощный «ПСЖ». С Неймаром, Лионелем Месси и Киллианом Мбаппе.

Вероятно, в первом мачте, который пройдет в Лондоне, главной целью Мадрида будет зацепиться за ничью. Анчелотти не скрывает своей стратегии – максимально прагматичная игра в первом матче, если он к тому же на выезде, и агрессивная – в ответном, на своем поле. Так было и против «ПСЖ» – в Париже «Реал» цеплялся за ничью, но в итоге пропустил в самом конце, а уже на своем поле показал, кто хозяин. «Челси» же точно нужно побеждать и желательно крупно. Потому что выезд в Мадрид – всегда непредсказуемая история, а еще важно реабилитироваться за поражение 1:4 от «Брентфорда» в последнем матче АПЛ.

Не менее интересное противостояние – «Манчестер Сити» – «Атлетико». Казалось, Диего Симеоне всю жизнь работает в Испании, но он противостоял Хосепу Гвардиоле в качестве тренера только трижды: у тренера испанцев одна победа при двух поражениях. Однако прежний характер до сих пор с ними. Но добавились и проблемы, в том числе в обороне – раньше «Атлетико» было почти невозможно забить, а теперь даже середняки отгружают по 2-3 мяча. Страшно представить, что в может сделать с защитниками атака «Манчестер Сити». При этом накануне противостояния «Атлетико» победил в шестой раз подряд – такого не было с 2018 года. И вряд ли команда захочет прерывать серию.

«Вильярреал» уже сотворил одну сенсацию в плей-офф, когда прошел «Ювентус». Впереди – еще более грозный соперник в лице «Баварии». Хотя многие признают, что в этом сезоне немецкий клуб не так стабилен. С другой стороны, «Зальцбург» точно понимает их силу. В первом матче 1/8 финала ЛЧ австрийцы едва не победили «Баварию», а в ответном пропустили семь мячей. Так что недооценивать команду точно не стоит.

Интересно, что именно находясь в Лиссабоне Юрген Клопп получил звонок от руководства «Ливерпуля» с предложением возглавить клуб. Теперь он возвращается в столицу Португалии на матч с «Бенфикой». Его команда фаворит, однако не стоит недооценивать «Бенфику», особенно после впечатляющей победы над «Аяксом».

Футбол. Лига чемпионов. Четвертьфинал (первые матчи)

5 апреля, вторник

«Манчестер Сити» – «Атлетико». Начало в 22:00 («Матч ТВ»)

«Бенфика» – «Ливерпуль». Начало в 22:00 («Матч! Футбол 1»)

6 апреля, среда

«Челси» – «Реал». Начало в 22:00 («Матч ТВ»)

«Вильярреал» – «Бавария». Начало в 22:00 («Матч! Футбол 1»)

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 12 и 13 апреля.