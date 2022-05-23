Футбол. Чемпионат Германии. Итоги сезона 2021/2022: «Бавария» взяла титул в 10-й раз подряд

«Бавария» неудачно выступала в Лиге чемпионов, но это не помешало команде вновь полностью доминировать в чемпионате Германии по футболу. Итоговый отрыв в 8 баллов не должен вводить в заблуждение: команда выиграла Бундеслигу еще 24 апреля, так что в последний месяц явно не концентрировалась на результате. «Боруссия» не смогла навязать конкуренцию, а с учетом ухода Эрвина Холланда вряд ли сможет сделать это в следующем сезоне. На третьем месте расположился «Байер», а на четвертое неожиданно забрался «РБ Лейпциг». Еще в конце прошлого года команда шла во второй части таблицы, но с приходом Доменико Тедеско все изменилось. Недавно «Лейпциг» завоевал и Кубок Германии.
В Лигу Европы попал «Унион», а в Лигу конференций – «Фрайбург».
Какие команды вылетели из Бундеслиги?
По итогам сезона напрямую из Бундеслиги вылетают две слабейшие команды. В этом сезоне это:
- «Арминия»
- «Гройтер Фюрт»
«Герта» сыграет с «Гамбургом» в матче плей-офф за право участвовать в следующем сезоне в Бундеслиге.
Какие команды попали в Бундеслигу?
- «Шальке»
- «Вердер»
Какие команды Бундеслиги сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?
Четыре лучшие команды Бундеслиги попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:
- «Бавария»
- «Боруссия»
- «Байер»
- «РБ Лейпциг»
Какая команда Бундеслиги сыграет в Лиге Европы в 2022/2023?
Одна команда представит Бундеслигу в этом турнире:
- «Унион»
Какая команда Бундеслиги сыграет в Лиге конференций в 2022/2023?
Шестая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций.
- «Фрайбург»
Чемпионат Германии. Бундеслиги. Итоговая таблица сезона 2021/2022
- 1. «Бавария» – 77
- 2. «Боруссия» – 69
- 3. «Байер» – 64
- 4. «РБ Лейпциг» – 58
- 5. «Унион» – 57
- 6. «Фрайбург» – 55
- 7. «Кельн» – 52
- 8. «Майнц» – 46
- 9. «Хоффенхайм» – 46
- 10. «Боруссия М» – 45
- 11. «Айнтрахт» – 42
- 12. «Вольфсбург» – 42
- 13. «Бохум» – 42
- 14. «Аугсбург» – 38
- 15. «Штутгарт» – 33
- 16. «Герта» – 33
- 17. «Арминия» – 28
- 18. «Гройтер Фюрт» – 18
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