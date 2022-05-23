Футбол. Чемпионат Германии. Итоги сезона 2021/2022: «Бавария» взяла титул в 10-й раз подряд

«Бавария» неудачно выступала в Лиге чемпионов, но это не помешало команде вновь полностью доминировать в чемпионате Германии по футболу. Итоговый отрыв в 8 баллов не должен вводить в заблуждение: команда выиграла Бундеслигу еще 24 апреля, так что в последний месяц явно не концентрировалась на результате. «Боруссия» не смогла навязать конкуренцию, а с учетом ухода Эрвина Холланда вряд ли сможет сделать это в следующем сезоне. На третьем месте расположился «Байер», а на четвертое неожиданно забрался «РБ Лейпциг». Еще в конце прошлого года команда шла во второй части таблицы, но с приходом Доменико Тедеско все изменилось. Недавно «Лейпциг» завоевал и Кубок Германии.

В Лигу Европы попал «Унион», а в Лигу конференций – «Фрайбург».

Какие команды вылетели из Бундеслиги?

По итогам сезона напрямую из Бундеслиги вылетают две слабейшие команды. В этом сезоне это:

«Арминия»

«Гройтер Фюрт»

«Герта» сыграет с «Гамбургом» в матче плей-офф за право участвовать в следующем сезоне в Бундеслиге.

Какие команды попали в Бундеслигу?

«Шальке»

«Вердер»

Какие команды Бундеслиги сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Четыре лучшие команды Бундеслиги попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:

«Бавария»

«Боруссия»

«Байер»

«РБ Лейпциг»

Какая команда Бундеслиги сыграет в Лиге Европы в 2022/2023?

Одна команда представит Бундеслигу в этом турнире:

«Унион»

Какая команда Бундеслиги сыграет в Лиге конференций в 2022/2023?

Шестая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций.

«Фрайбург»

Чемпионат Германии. Бундеслиги. Итоговая таблица сезона 2021/2022

1. «Бавария» – 77

2. «Боруссия» – 69

3. «Байер» – 64

4. «РБ Лейпциг» – 58

5. «Унион» – 57

6. «Фрайбург» – 55

7. «Кельн» – 52

8. «Майнц» – 46

9. «Хоффенхайм» – 46

10. «Боруссия М» – 45

11. «Айнтрахт» – 42

12. «Вольфсбург» – 42

13. «Бохум» – 42

14. «Аугсбург» – 38

15. «Штутгарт» – 33

16. «Герта» – 33

17. «Арминия» – 28

18. «Гройтер Фюрт» – 18

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