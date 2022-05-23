Футбол. Чемпионат Германии. Итоги сезона 2021/2022: «Бавария» взяла титул в 10-й раз подряд

Рассказываем главные факты об итогах сезона чемпионата Германии: кто стал чемпионом, какие команды сыграют в Бундеслиге в 2022/2023 и какие команды выйдут в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Автор: Дмитрий Зимин
Футбол
Фото © 2022 Getty Images

«Бавария» неудачно выступала в Лиге чемпионов, но это не помешало команде вновь полностью доминировать в чемпионате Германии по футболу. Итоговый отрыв в 8 баллов не должен вводить в заблуждение: команда выиграла Бундеслигу еще 24 апреля, так что в последний месяц явно не концентрировалась на результате. «Боруссия» не смогла навязать конкуренцию, а с учетом ухода Эрвина Холланда вряд ли сможет сделать это в следующем сезоне. На третьем месте расположился «Байер», а на четвертое неожиданно забрался «РБ Лейпциг». Еще в конце прошлого года команда шла во второй части таблицы, но с приходом Доменико Тедеско все изменилось. Недавно «Лейпциг» завоевал и Кубок Германии.

В Лигу Европы попал «Унион», а в Лигу конференций – «Фрайбург».

Какие команды вылетели из Бундеслиги?

По итогам сезона напрямую из Бундеслиги вылетают две слабейшие команды. В этом сезоне это:

  • «Арминия»
  • «Гройтер Фюрт»

«Герта» сыграет с «Гамбургом» в матче плей-офф за право участвовать в следующем сезоне в Бундеслиге.

Какие команды попали в Бундеслигу?

  • «Шальке»
  • «Вердер»

Какие команды Бундеслиги сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Четыре лучшие команды Бундеслиги попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:

  • «Бавария»
  • «Боруссия»
  • «Байер»
  • «РБ Лейпциг»

Какая команда Бундеслиги сыграет в Лиге Европы в 2022/2023?

Одна команда представит Бундеслигу в этом турнире:

  • «Унион»

Какая команда Бундеслиги сыграет в Лиге конференций в 2022/2023?

Шестая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций.

  • «Фрайбург»

Чемпионат Германии. Бундеслиги. Итоговая таблица сезона 2021/2022

  • 1. «Бавария» – 77
  • 2. «Боруссия» – 69
  • 3. «Байер» – 64
  • 4. «РБ Лейпциг» – 58
  • 5. «Унион» – 57
  • 6. «Фрайбург» – 55
  • 7. «Кельн» – 52
  • 8. «Майнц» – 46
  • 9. «Хоффенхайм» – 46
  • 10. «Боруссия М» – 45
  • 11. «Айнтрахт» – 42
  • 12. «Вольфсбург» – 42
  • 13. «Бохум» – 42
  • 14. «Аугсбург» – 38
  • 15. «Штутгарт» – 33
  • 16. «Герта» – 33
  • 17. «Арминия» – 28
  • 18. «Гройтер Фюрт» – 18

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