Футбол. Чемпионат Италии. Итоги сезона 2021/2022: «Милан» выиграл чемпионат впервые за 11 лет. «Интер» – второй

22 мая завершился сезон чемпионата Италии по футболу. «Милан» впервые за 11 лет выиграл главный национальный титул. Ниже – полные итоги сезона в Серии А, итоговая таблица и команды, которые в следующем сезоне сыграют в еврокубках.

Судьба трофея решалась в последнем туре, правда, почти все зависело от будущих чемпионов. «Милан» опережал «Интер» на два очка и играл в гостях с не мотивированным «Сассуоло». Команде Стефано Пиоли было достаточно ничейного результата для завоевания чемпионства. «Интеру» же надо было во чтобы то ни стало побеждать и следить за параллельной встречей. Но в итоге «Милан» не дал повода усомниться в себе. На выезд в Сассуоло приехало почти 15 тысяч болельщиков, которые заполнили стадион. При такой поддержке просто не могло быть другого результата. Команда сделала его уже в первом займе, забив трижды. Особенно старался португалец Рафаэль Леау, который организовал все три гола. Но забивали другие – дубль на счету Оливье Жиру. Во втором тайме на поле появился Златан Ибрагимович – он отличился, но судья зафиксировал небольшой офсайд. Интересно, что «Интер» тоже выиграл 3:0, но это уже ничего не значило. Трофей вручили «Милану» на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре», а после началось празднование. В последний раз «россонери» выигрывали чемпионский титул, когда за команду выступали такие звезды, как Филиппо Индзаги, Кларенс Зеедорф, Дженнаро Гаттузо и тот же Ибрагимович. Первые трое давно завершили карьеру, а легендарный швед вернулся, чтобы в 40 лет еще раз поднять над головой трофей. И еще интересный факт: «Милан» – самая молодая команда, выигравшая титул Серии А в эпоху трехочковой системы. Средний возраст игроков, игравших в чемпионате Италии, составил 26 лет и 97 дней.

«Интер» занял второе место и не смог защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне. На третьем месте оказалось «Наполи», которое лидировало в самом начале чемпионата. Четвертое место – у «Ювентуса»: команда проводит второй провальный сезон подряд, пусть туда и вернулся Массимилиано Аллегри. Отставание от лидера – 16 очков.

«Рома» благодаря победе в последнем туре над «Торино» получила путевку в Лигу Европы, а «Аталанта» из-за двух поражений подряд в концовке сенсационно пролетела мимо еврокубков. Хотя еще осенью прошлого года команда играла в Лиге чемпионов.

Какие команды вылетели из Серии А?

По итогам сезона из Серии А вылетают три слабейшие команды. В этом сезоне это:

«Кальяри»

«Дженоа»

«Венеция»

Какие команды попали в Серию А?

По итогам сезона в Серии B напрямую в высший дивизион попали две сильнейшие команды:

«Лечче»

«Кремонезе»

Третья команда определится в финале плей-офф, который состоится в воскресенье 29 мая между «Пизой» и «Монцой».

Какие команды Серии А сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Четыре лучшие команды чемпионата Италии попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:

«Милан»

«Интер»

«Наполи»

«Ювентус»

Какие команды Серии А сыграют в Лиге Европы в 2022/2023?

Две команды, занявшие пятое и шестое места, отправляются в групповой этап Лиги Европы. Только в последнем туре стало ясно, что в этом сезоне это:

«Лацио»

«Рома»

Какие команды Серии А сыграют в Лиге конференций в 2022/2023?

Седьмая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Это «Фиорентина»

Чемпионат Италии. Серия А. Итоговая таблица сезона 2021/2022

«Милан» — 86 «Интер» — 84 «Наполи» — 79 «Ювентус» — 70 «Лацио» — 64 «Рома» — 73 «Фиорентина» — 62 «Аталанта» — 59 «Верона» — 53 «Торино» — 50 «Сассуоло» — 50 «Удинезе» — 47 «Болонья» — 46 «Эмполи» — 41 «Сампдория» — 36 «Специя» — 36 «Салернитана» — 31 «Кальяри» — 30 «Дженоа» — 28 «Венеция» — 27

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