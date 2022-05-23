Футбол. Чемпионат Испании. Итоги сезона 2021/2022: «Реал» досрочно выиграл чемпионат, «Барса» – вторая

22 мая завершился сезон в чемпионате Испании по футболу. Мало кто ожидал такого перед стартом, но чемпионство без особых сложностей завоевал «Реал», оформив титул за четыре тура до финиша. А главный тренер команды Карло Анчелотти первым в истории выиграл все пять ведущих европейских чемпионатов. «Барселона» по ходу сезона сменила главного тренера, назначив Хави, но это не помогло ей побороться за титул. У каталонцев только второе место. «Атлетико» и «Севилья» забрали последние путевки в Лигу чемпионов.

«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют в Лиге Европы, а недавний полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал» занял седьмое место и сыграет в Лиге конференций.

Какие команды вылетели из Ла Лиги?

По итогам сезона из Ла Лиги вылетают три слабейшие команды. В этом сезоне это:

«Гранада»

«Леванте»

«Алавес»

Какие команды попали в Ла Лигу?

Сезон в Сегунде завершится в воскресенье, но прямую путевку, вероятно, получат «Эйбар» и «Альмерия». Также за выход поборются «Вальядолид», «Тенерифе», «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Какие команды Ла Лиги сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Четыре лучшие команды чемпионата Испании попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:

«Реал»

«Барселона»

«Атлетико»

«Севилья»

Какие команды Ла Лиги сыграют в Лиге Европы в 2022/2023?

Две команды, занявшие пятое и шестое места, отправляются в групповой этап Лиги Европы. Только в последнем туре стало ясно, что в этом сезоне это:

«Бетис»

«Реал Сосьедад»

Какие команды Ла Лиги сыграют в Лиге конференций в 2022/2023?

Седьмая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Это «Вильярреал»

Чемпионат Испании. Ла Лига. Итоговая таблица сезона 2021/2022

1. «Реал» – 86

2. «Барселона – 73

3. «Атлетико» – 71

4. «Севилья» – 70

5. «Бетис» – 65

6. «Реал Сосьедад» – 62

7. «Вильярреал» – 59

8. «Атлетик» – 55

9. «Валенсия» – 48

10. «Осасуна» – 47

11. «Сельта» – 46

12. «Райо Вальекано» – 42

13. «Эльче» – 42

14. «Эспаньол» – 42

15. «Хетафе» – 39

16. «Мальорка» – 39

17. «Кадис» – 39

18. «Гранада» – 38

19. «Леванте» – 35

20. «Алавес» – 31

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