Футбол. Чемпионат Испании. Итоги сезона 2021/2022: «Реал» досрочно выиграл чемпионат, «Барса» – вторая

22 мая завершился сезон в чемпионате Испании по футболу. Мало кто ожидал такого перед стартом, но чемпионство без особых сложностей завоевал «Реал», оформив титул за четыре тура до финиша. А главный тренер команды Карло Анчелотти первым в истории выиграл все пять ведущих европейских чемпионатов. «Барселона» по ходу сезона сменила главного тренера, назначив Хави, но это не помогло ей побороться за титул. У каталонцев только второе место. «Атлетико» и «Севилья» забрали последние путевки в Лигу чемпионов.
«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют в Лиге Европы, а недавний полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал» занял седьмое место и сыграет в Лиге конференций.
Какие команды вылетели из Ла Лиги?
По итогам сезона из Ла Лиги вылетают три слабейшие команды. В этом сезоне это:
- «Гранада»
- «Леванте»
- «Алавес»
Какие команды попали в Ла Лигу?
Сезон в Сегунде завершится в воскресенье, но прямую путевку, вероятно, получат «Эйбар» и «Альмерия». Также за выход поборются «Вальядолид», «Тенерифе», «Жирона» и «Лас-Пальмас».
Какие команды Ла Лиги сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?
Четыре лучшие команды чемпионата Испании попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:
- «Реал»
- «Барселона»
- «Атлетико»
- «Севилья»
Какие команды Ла Лиги сыграют в Лиге Европы в 2022/2023?
Две команды, занявшие пятое и шестое места, отправляются в групповой этап Лиги Европы. Только в последнем туре стало ясно, что в этом сезоне это:
- «Бетис»
- «Реал Сосьедад»
Какие команды Ла Лиги сыграют в Лиге конференций в 2022/2023?
Седьмая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Это «Вильярреал»
Чемпионат Испании. Ла Лига. Итоговая таблица сезона 2021/2022
- 1. «Реал» – 86
- 2. «Барселона – 73
- 3. «Атлетико» – 71
- 4. «Севилья» – 70
- 5. «Бетис» – 65
- 6. «Реал Сосьедад» – 62
- 7. «Вильярреал» – 59
- 8. «Атлетик» – 55
- 9. «Валенсия» – 48
- 10. «Осасуна» – 47
- 11. «Сельта» – 46
- 12. «Райо Вальекано» – 42
- 13. «Эльче» – 42
- 14. «Эспаньол» – 42
- 15. «Хетафе» – 39
- 16. «Мальорка» – 39
- 17. «Кадис» – 39
- 18. «Гранада» – 38
- 19. «Леванте» – 35
- 20. «Алавес» – 31
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