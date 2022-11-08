Футбол. Чемпионат мира 2022. Бразилия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Бразилии в 22-й раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу, являясь единственной национальной командой, не пропустившей ни одного из предыдущих подобных турниров. В отборе к турниру 2022 года бразильская сборная уверенно заняла первое место в соревновании команд Южной Америки, одержав в 17 проведенных матчах 14 побед при трех ничьих.

Состав команды

Вратари

Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»)

Защитники

Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиагу Силва («Челси»)

Полузащитники

Бруну Гимараеш («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»)

Нападающие

Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Неймар (ПСЖ), Педро («Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»)

Главный тренер сборной Бразилии Тите представляет состав команды на чемпионате мира в Катаре Фото © Buda Mendes

Расписание матчей

Групповой этап (группа G)

24 ноября, 22:00 Бразилия – Сербия

28 ноября, 19:00 Бразилия – Швейцария

2 декабря, 22:00 Камерун – Бразилия

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 22:00 1G – 2H

6 декабря, 22:00, 2G – 1H

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Сборная Бразилии имеет набор звездных игроков буквально в каждой линии. Два блестящих голкипера Алиссон и Эдерсон конкурируют между собой не только в составе своих клубов в чемпионате Англии, но и за место в воротах национальной сборной. Для защитника Тиагу Силвы ЧМ-2022 будет уже четвертым в карьере, хотя на первом из них – в 2010 году – он оставался в запасе и не провел ни одного матча. Но самый яркий подбор игроков у бразильской команды по традиции в линии нападения. Неймару, который в 10 матчах отбора к чемпионату мира в Катаре, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач, уже предстоит выдерживать конкуренцию с более молодыми партнерами. В частности, с прекрасно дебютировавшим в этом году в составе «Манчестер Юнайтед» Антони, отлично проводящими нынешний сезон в «Арсенале» Габриэлем Жезусом и Габриэлем Мартинелли, а также Винисиусом Жуниором и Ришарлисоном. Правда, последний пропустил перед чемпионатом мира несколько тренировочных недель и, скорее всего, будет восстанавливать форму уже по ходу турнира.

История выступлений на чемпионатах мира

Сборная Бразилии – самая титулованная команда в истории чемпионатов мира и единственная, которой удалось завоевать трофей уже пять раз (в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах). Кроме того, бразильцы дважды занимали второе место (в 1950 и 1998 годах) и дважды третье (в 1938 и 1978 годах). Однако после своей победы на ЧМ-2002 сборная Бразилии уже в течение 20 лет не завоевывала наград на главных футбольных турнирах планеты, трижды остановившись на стадии четвертьфинала, а на домашнем ЧМ-2014 заняв четвертое место.

Где смотреть

Все матчи сборной Бразилии на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».