В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в финальном матче встретятся сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Olympics представляет стартовые составы команд.

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Аргентина – Франция. Финал. 18 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Лусаил»

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес

Главный тренер: Лионель Скалони

Франция: Уго Льорис, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе

Главный тренер: Дидье Дешам