Кто выйдет на поле в стартовом составе в финальном матче на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре
В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в финальном матче встретятся сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
Olympics представляет стартовые составы команд.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес
Главный тренер: Лионель Скалони
Франция: Уго Льорис, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе
Главный тренер: Дидье Дешам
Матч Аргентины и Франции в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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