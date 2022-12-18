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Аргентина – Франция. Стартовые составы команд в финале

Кто выйдет на поле в стартовом составе в финальном матче на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

2 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineФутбол
GettyImages-987978112
(Фото © 2018 Getty Images)

В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в финальном матче встретятся сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Olympics представляет стартовые составы команд.

Подробное превью финального матча

Также по теме | ЧМ — 2022 | Финал:

Аргентина – Франция. Финал. 18 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Лусаил»

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес

Главный тренер: Лионель Скалони

Франция: Уго Льорис, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе

Главный тренер: Дидье Дешам

Где смотреть?

Матч Аргентины и Франции в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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