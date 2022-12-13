Аргентина – Хорватия. 1/2 финала чемпионата мира. Итоги: чудеса от Месси и дубль Альвареса вывели Аргентину в финал

Сборная Аргентины с неподражаемым Лионелем Месси стильно вышла в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, разгромив Хорватию. Автором дубля стал Хулиан Альварес, но, пожалуй, лучшим игроком встречи стал все же великолепный Лео - он открыл счет, реализовав пенальти, а во втором тайме проявил свою гениальность, чудо-дриблингом запутав хорватскую оборону и выдав элегантный голевой пас на Альвареса. Olympics подводит итоги первого полуфинала ЧМ-2022.

Превью матча читайте здесь.

Превью полуфинала Франции и Марокко читайте здесь

О том, как сборная Аргентины вышла в полуфинал читайте здесь

О том, как сборная Хорватии вышла в полуфинал читайте здесь

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Нидерланды – 3:0 (2:0)

Голы: Месси (34 с пенальти) - 1:0, Альварес (39) - 2:0, Альварес (69) - 3:0.

Онлайн-трансляцию полуфинала смотрите здесь

Никто и не предполагал открытой игрой с первых минут, однако стартовые полчаса прошли совсем уж в вязкой позиционной борьбе. Хотя постепенно преимущество Аргентины стало вырисовываться не только во владении мячом. Энцо Фернандес первым протестировал Доминика Ливаковича, но голкипер хорватов уверенно отбил непростой удар в левый от себя нижний угол. Однако уже следующая опасная атака аргентинцев стала для Хорватии и Ливаковича роковой – Хулиан Альварес вышел один на один, перекинул мяч мимо вратаря и столкнулся с ним. Судья, несмотря на протесты хорватов, назначил пенальти, который четко реализовал Лео Месси. Кстати, для Лионеля эта игра стала исторической в любом случае – он повторил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на мундиалях. Теперь у обоих стало по 25 игр, но у аргентинца осталась еще одна игра в запасе. Как выяснилось, финальная игра.

Тем не менее, хорош был не только он, но и его 22-летний товарищ по команде Альварес. Форвард «Манчестер Сити» в концовке первого тайма устроил слаломный проход по центру, прошел оборону, как нож сквозь масло и удвоил преимущество в счете. Кстати, Альварес забил уже третий гол в четырех последних матчах, ранее он отметился забитыми мячами в ворота Польши и Австралии.