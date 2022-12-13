Аргентина – Хорватия. 1/2 финала чемпионата мира. Итоги: чудеса от Месси и дубль Альвареса вывели Аргентину в финал

Сборная Аргентины разгромила хорватов и вышла в финал чемпионата мира по футболу, Лео Месси догнал Лотара Маттеуса
Сборная Аргентины с неподражаемым Лионелем Месси стильно вышла в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, разгромив Хорватию. Автором дубля стал Хулиан Альварес, но, пожалуй, лучшим игроком встречи стал все же великолепный Лео - он открыл счет, реализовав пенальти, а во втором тайме проявил свою гениальность, чудо-дриблингом запутав хорватскую оборону и выдав элегантный голевой пас на Альвареса. Olympics подводит итоги первого полуфинала ЧМ-2022.
Голы: Месси (34 с пенальти) - 1:0, Альварес (39) - 2:0, Альварес (69) - 3:0.
Онлайн-трансляцию полуфинала смотрите здесь
Никто и не предполагал открытой игрой с первых минут, однако стартовые полчаса прошли совсем уж в вязкой позиционной борьбе. Хотя постепенно преимущество Аргентины стало вырисовываться не только во владении мячом. Энцо Фернандес первым протестировал Доминика Ливаковича, но голкипер хорватов уверенно отбил непростой удар в левый от себя нижний угол. Однако уже следующая опасная атака аргентинцев стала для Хорватии и Ливаковича роковой – Хулиан Альварес вышел один на один, перекинул мяч мимо вратаря и столкнулся с ним. Судья, несмотря на протесты хорватов, назначил пенальти, который четко реализовал Лео Месси. Кстати, для Лионеля эта игра стала исторической в любом случае – он повторил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на мундиалях. Теперь у обоих стало по 25 игр, но у аргентинца осталась еще одна игра в запасе. Как выяснилось, финальная игра.
Тем не менее, хорош был не только он, но и его 22-летний товарищ по команде Альварес. Форвард «Манчестер Сити» в концовке первого тайма устроил слаломный проход по центру, прошел оборону, как нож сквозь масло и удвоил преимущество в счете. Кстати, Альварес забил уже третий гол в четырех последних матчах, ранее он отметился забитыми мячами в ворота Польши и Австралии.
Впрочем, во втором тайме Альварес забил еще, сделав дубль. Но как он мог не забить, когда гол ему организовал сам Лео?! Месси в своем фирменном стиле на фланге накрутил Йошко Гвардиола, ушел от хорватского защитника и выложил мяч на ногу своему товарищу по сборной. Таким образом, при пяти голах на ЧМ-2022 увеличив количество голевых пасов до трех. А в плей-офф показатели Лео и вовсе великолепны - пять очков (3 + 2) по системе "гол + пас".
Конечно, Хорватия пыталась что-то изменить, главный тренер Златко Далич делал замены, но усталость после двух изматывающих матчей с сериям пенальти против Японии и Бразилии, а также возраст ключевых игроков во главе с Лукой Модричем сказались. Изможденная Хорватия с такой Аргентиной и с таким Месси ничего поделать не смогли, разгромно уступив. Теперь у нее будет шанс реабилитироваться в матче за третье место, а Лео и его Аргентина получат шанс сразиться в воскресном финале с победителем матча Франция - Марокко. Для Аргентины это будет шестой финал чемпионатов мира. Пока у команды два титула, последний в 1986 году выиграла команда со знаменитым Диего Марадоной в составе. Лео прежде играл в финале ЧМ в 2014-м, Аргентина тогда уступила Германии.
О сборной Хорватии на чемпионате мира читайте здесь
О сборной Аргентины на чемпионате мира читайте здесь
Матч Аргентины и Хорватии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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