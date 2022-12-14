Франция – Марокко. 1/2 финала чемпионата мира: онлайн-результат и итоги

В среду, 14 декабря, во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, действующие чемпионы мира из сборной Франции встречаются с самым сенсационным участником этой стадии - командой Марокко. Кто станет соперником футболистов Аргентины в финале? Olympics будет в режиме онлайн информировать о ходе матча и знакомить с его подробностями.

Превью матча читайте здесь

О том, как сборная Франции вышла в полуфинал читайте здесь

О том, как сборная Марокко вышла в полуфинал читайте здесь

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Франция – Марокко. Начало в 22:00 мск