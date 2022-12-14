Франция – Марокко. 1/2 финала чемпионата мира: онлайн-результат и итоги

14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира – 2022 в Катаре встречаются сборные Франции и Марокко
В среду, 14 декабря, во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, действующие чемпионы мира из сборной Франции встречаются с самым сенсационным участником этой стадии - командой Марокко. Кто станет соперником футболистов Аргентины в финале? Olympics будет в режиме онлайн информировать о ходе матча и знакомить с его подробностями.
О сборной Франции на чемпионате мира читайте здесь
О сборной Марокко на чемпионате мира читайте здесь
Матч Франции и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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