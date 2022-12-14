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Франция – Марокко. 1/2 финала чемпионата мира: онлайн-результат и итоги

14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира – 2022 в Катаре встречаются сборные Франции и Марокко

2 мин автор Владимир Юринов
disciplineФутбол
GettyImages-1448215885
(Фото © 2022 Getty Images)

В среду, 14 декабря, во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, действующие чемпионы мира из сборной Франции встречаются с самым сенсационным участником этой стадии - командой Марокко. Кто станет соперником футболистов Аргентины в финале?  Olympics будет в режиме онлайн информировать о ходе матча и знакомить с его подробностями. 

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Франция – Марокко. Начало в 22:00 мск

О сборной Франции на чемпионате мира читайте здесь

О сборной Марокко на чемпионате мира читайте здесь

Где смотреть?

Матч Франции и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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