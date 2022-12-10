В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре завершается стадия 1/4 финала. В заключительном матче дня на поле стадиона «Аль Байт» играют между собой сборные Англии и Франции. Победителя этой встречи в полуфинале ожидает сборная Марокко, которая справилась с Португалией.

В четвертьфиналах 9 декабря сборная Хорватия в серии пенальти была точнее Бразилии, а Аргентина победила Нидерланды также по итогам послематчевых одиннадцатиметровых.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Англия – Франция 0:1 (Матч идет)

Гол: Тчуамейни (17) – 0:1;