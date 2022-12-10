10 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в заключительном матче стадии 1/4 финала играют Англия и Франция
В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре завершается стадия 1/4 финала. В заключительном матче дня на поле стадиона «Аль Байт» играют между собой сборные Англии и Франции. Победителя этой встречи в полуфинале ожидает сборная Марокко, которая справилась с Португалией.
В четвертьфиналах 9 декабря сборная Хорватия в серии пенальти была точнее Бразилии, а Аргентина победила Нидерланды также по итогам послематчевых одиннадцатиметровых.
Гол: Тчуамейни (17) – 0:1;
Матч Англия – Франция в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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