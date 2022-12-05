В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре завершится стадия 1/4 финала. В заключительном матче дня на поле выйдут сборные Англии и Франции.

Olympics представляет анонс четвертого матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Англия – Франция. 1/4 финала. 10 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Аль Байт»

Статистика и история матчей на чемпионатах мира

Обе команды без особых затруднений преодолели первый раунд плей-офф. Команда Гарета Саутгейта разгромила Сенегал (3:0), а подопечные Дидье Дешама были сильнее сборной Польши (3:1). Теперь действующим чемпионам мира и «родоначальникам футбола» предстоит впервые в рамках чемпионатов мира встретиться между собой в матче на вылет.

Ранее сборные Англии и Франции играли между собой на мундиалях дважды. В 1966 году победу «трем львам» в матче третьего круга группы 1 принес дубль нападающего «Ливерпуля» Роджера Ханта. Сборная Франции в итоге заняла последнее место в квартете и чемпионат покинула, а сборная Англии дошла до финала, где в дополнительное время была сильнее ФРГ (4:2).

На мундиале 1982 года в Испании в стартовой игре группы 4 Брайан Робсон открыл счет уже на 27-й секунде. В середине первого тайма Жерар Солер счет сравнял, однако капитан англичан вновь вывел свою команду вперед, а точку в матче поставил точный удар Пола Маринера: 1:3 – Франция с великим Мишелем Платини начала турнир с поражения. В итоге, ни одна из команд до медалей в Испании не добралась – Англия после двух нулевых ничьих на втором групповом этапе не вышла в полуфинал. А Франция после драматичного поражения в серии пенальти в матче против ФРГ за шаг до финала уступила в игре за третье место польским футболистам.

С тех пор команды играли между собой в рамках официальных турниров только на чемпионатах Европы (все три раза на групповом этапе). В 1992 году игра завершилась без забитых мячей, в 2004 году дубль Зинедина Зидана (со штрафного и с пенальти) в добавленное ко второму тайму время принес победу Франции (2:1), а в 2012-м после точных ударов Джолеона Лескотта и Самира Насри в первом тайме ничейный счет не изменился – 1:1.

Последний товарищеский матч сборные Англии и Франции сыграли 13 июня 2017 года. На дубль Гарри Кейна «трехцветные» ответили тремя голами. Победу Франции (3:2) принес удар Усмана Дембеле на 78-й минуте.

Пять лет спустя в Катаре Кейн – капитан сборной Англии. А в атаке сборной Франции основное – все то же трио, что и в 2017 году: Оливье Жиру в центре, Килиан Мбаппе левее и Дембеле – правее. В остальном составы команды претерпели значительные изменения. Из основы сборной Франции наверняка сыграют центральный защитник Рафаэль Варан (в 2017-м он получил красную карточку) и вратарь Уго Льорис. Запасные пятилетней давности Адриен Рабьо и Антуан Гризманн – теперь лидеры полузащиты.

У Англии из числа участников того матча 10 декабря наверняка выйдут на поле защитники Джон Стоунз, Киран Триппьер и Кайл Уокер, а также один из лучших бомбардиров команды в Катаре Маркус Рэшфорд (три гола).