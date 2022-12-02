Англия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Англии начала этот чемпионат мира по футболу с места в карьер, разгромив в первом же матче сборную Ирана со счетом 6:2. Полузащитник Букайо Сака был одним из лучших на поле и отметился дублем в своем дебютном матче на чемпионатах мира.

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Во втором матче группового этапа англичане встретились со сборной США. В упорном поединке так и не было забитых голов, несмотря на то, что в концовке матча «Три льва» имели несколько возможностей урвать победу. Нулевая ничья, однако, позволила сборной Англии закрепиться на первом месте в группе.

В заклютельном матче тура англичане одолели сборную Уэльса со счетом 3:0. Дублем отметился Маркус Рашфорд. Причем второй гол нападающего «Манчестер Юнайтед», забитый им ударом с левой ноги после сольного прохода, стал сотым в истории сборной Англии на чемпионатах мира.