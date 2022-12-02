Англия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Англии на ЧМ-2022: кто забивал за Англию и какой путь ждет команду в плей-офф?
Сборная Англии начала этот чемпионат мира по футболу с места в карьер, разгромив в первом же матче сборную Ирана со счетом 6:2. Полузащитник Букайо Сака был одним из лучших на поле и отметился дублем в своем дебютном матче на чемпионатах мира.
Во втором матче группового этапа англичане встретились со сборной США. В упорном поединке так и не было забитых голов, несмотря на то, что в концовке матча «Три льва» имели несколько возможностей урвать победу. Нулевая ничья, однако, позволила сборной Англии закрепиться на первом месте в группе.
В заклютельном матче тура англичане одолели сборную Уэльса со счетом 3:0. Дублем отметился Маркус Рашфорд. Причем второй гол нападающего «Манчестер Юнайтед», забитый им ударом с левой ноги после сольного прохода, стал сотым в истории сборной Англии на чемпионатах мира.
🏴 Англия — 🇮🇷 Иран | 6:2
Голы: 35' 🏴 Беллингем (Англия), 43' 🏴 Сака (Англия), 45+1' 🏴 Стерлинг (Англия), 62' 🏴 Сака (Англия), 65' 🇮🇷 Тареми (Иран), 71' 🏴 Рашфорд (Англия), 90' 🏴 Грилиш (Англия), 90+13' (П) 🇮🇷 Тареми (Иран)
🏴 Англия — 🇺🇸 США | 0:0
🏴 Уэльс — 🏴 Англия | 0:3
Голы: 50' 🏴 Рэшфорд (Англия), 51' 🏴 Фоден (Англия), 68' 🏴 Рэшфорд (Англия)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🏴 Англия
|3
|2
|1
|0
|7
|7
|2
|🇺🇸 США
|3
|1
|2
|0
|1
|5
|3
|🇮🇷 Иран
|3
|1
|0
|2
|-3
|3
|4
|🏴 Уэльс
|3
|0
|1
|2
|-5
|1
22:00 1 место группы B (🏴 Англия) — 2 место группы А (🇸🇳 Сенегал) (4-я ⅛ финала)
You May Like