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Англия. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Англии на ЧМ-2022: кто забивал за Англию и какой путь ждет команду в плей-офф?

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
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(Фото © Stu Forster)

Сборная Англии начала этот чемпионат мира по футболу с места в карьер, разгромив в первом же матче сборную Ирана со счетом 6:2. Полузащитник Букайо Сака был одним из лучших на поле и отметился дублем в своем дебютном матче на чемпионатах мира.

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Во втором матче группового этапа англичане встретились со сборной США. В упорном поединке так и не было забитых голов, несмотря на то, что в концовке матча «Три льва» имели несколько возможностей урвать победу. Нулевая ничья, однако, позволила сборной Англии закрепиться на первом месте в группе.

В заклютельном матче тура англичане одолели сборную Уэльса со счетом 3:0. Дублем отметился Маркус Рашфорд. Причем второй гол нападающего «Манчестер Юнайтед», забитый им ударом с левой ноги после сольного прохода, стал сотым в истории сборной Англии на чемпионатах мира.

Англия | Группа B | Результаты и голы

21 ноября (понедельник)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇮🇷 Иран | 6:2

Голы: 35' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Беллингем (Англия), 43' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Сака (Англия), 45+1' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Стерлинг (Англия), 62' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Сака (Англия), 65' 🇮🇷 Тареми (Иран), 71' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Рашфорд (Англия), 90' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Грилиш (Англия), 90+13' (П) 🇮🇷 Тареми (Иран)

25 ноября (пятница)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇺🇸 США | 0:0

29 ноября (вторник)

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия | 0:3

Голы: 50' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Рэшфорд (Англия), 51' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Фоден (Англия), 68' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Рэшфорд (Англия)

Таблица | Группа B | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия321077
2🇺🇸 США312015
3🇮🇷 Иран3102-33
4🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс3012-51

Англия | Группа В | Расписание плей-офф

4 декабря (воскресенье)

22:00 1 место группы B (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия) — 2 место группы А (🇸🇳 Сенегал) (4-я ⅛ финала)

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