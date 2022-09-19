Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022. Группа B | Состав и расписание. Кто сыграет со сборной Англии?

Рассказываем, кто сыграет в группе B чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.