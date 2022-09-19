Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022. Группа B | Состав и расписание. Кто сыграет со сборной Англии?

Рассказываем, кто сыграет в группе B чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Футбол
Фото © Getty Images

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах.

Olympics рассказывает, кто сыграет в группе B.

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Составы всех групп и полное расписание

Состав | Группа B | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

🇮🇷 Иран

🇺🇸 США

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

Расписание | Группа B | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Время указано местное (Доха, Катар, GMT+3)

21 ноября (понедельник)

Группа B

  • 16:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇮🇷 Иран
  • 22:00 🇺🇸 США — 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

25 ноября (пятница)

Группа B

  • 13:00 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс — 🇮🇷 Иран
  • 22:00 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 🇺🇸 США

29 ноября (вторник)

Группа B

  • 22:00 🇮🇷 Иран — 🇺🇸 США
  • 22:00 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

Расписание | Плей-офф | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

3 декабря (суббота)

⅛ финала

  • 18:00 1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы С — 2 место группы D (2-я ⅛ финала)

4 декабря (воскресенье)

⅛ финала

  • 18:00 1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы B — 2 место группы A (4-я ⅛ финала)

5 декабря (понедельник)

⅛ финала

  • 18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)

6 декабря (вторник)

⅛ финала

  • 18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)
  • 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)

9 декабря (пятница)

Четвертьфиналы

  • 18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)
  • 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)

10 декабря (суббота)

Четвертьфиналы

  • 18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)
  • 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)

13 декабря (вторник)

Полуфиналы

  • 22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала

14 декабря (среда)

Полуфиналы

  • 22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала

17 декабря (суббота)

  • 🥉 18:00 Матч за третье место

18 декабря (воскресенье)

  • 🥇🥈 18:00 Финал

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