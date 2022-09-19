Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022. Группа B | Состав и расписание. Кто сыграет со сборной Англии?

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах.
Olympics рассказывает, кто сыграет в группе B.
ПО ТЕМЕ:
Составы всех групп и полное расписание
Состав | Группа B | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре
🏴 Англия
🇮🇷 Иран
🇺🇸 США
🏴 Уэльс
Расписание | Группа B | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре
Время указано местное (Доха, Катар, GMT+3)
21 ноября (понедельник)
Группа B
- 16:00 🏴 Англия — 🇮🇷 Иран
- 22:00 🇺🇸 США — 🏴 Уэльс
25 ноября (пятница)
Группа B
- 13:00 🏴 Уэльс — 🇮🇷 Иран
- 22:00 🏴 Англия — 🇺🇸 США
29 ноября (вторник)
Группа B
- 22:00 🇮🇷 Иран — 🇺🇸 США
- 22:00 🏴 Уэльс — 🏴 Англия
Расписание | Плей-офф | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре
3 декабря (суббота)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы С — 2 место группы D (2-я ⅛ финала)
4 декабря (воскресенье)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы B — 2 место группы A (4-я ⅛ финала)
5 декабря (понедельник)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)
6 декабря (вторник)
⅛ финала
- 18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)
- 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)
9 декабря (пятница)
Четвертьфиналы
- 18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)
- 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)
10 декабря (суббота)
Четвертьфиналы
- 18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)
- 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)
13 декабря (вторник)
Полуфиналы
- 22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала
14 декабря (среда)
Полуфиналы
- 22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала
17 декабря (суббота)
- 🥉 18:00 Матч за третье место
18 декабря (воскресенье)
- 🥇🥈 18:00 Финал
📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях