Сборная Франции обыграла команду Польши в матче 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре
В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче 1/8 финала на поле стадиона «Аль Тумама» между собой играли сборные Франции и Польши. На гол Оливье Жиру в первом тайме и дубль Килиана Мбаппе точным ударом с пенальти в добавленное время матча ответил Роберт Левандовски. Итог: сборная Франции побеждает и сыграет в четвертьфинале 10 декабря.
Гол: Жиру (44) – 1:0; Мбаппе (75) – 2:0; Мбаппе (90+1) – 3:0; Левандовски (90+9, с пенальти) – 3:1.
Первый тайм матча прошел в равном противостоянии. Сборная Польши неожиданно больше контролировала мяч и создавала немало моментов. Мобильный треугольник Гжегож Крыховяк – Петр Зелиньски – Пшемыслав Франковски в центре поля переигрывал французский тандем Орельен Тчуамейни – Адриен Рабьо во многом из-за того, что последний слишком увлекался построением атак и оставлял напарника по полузащите в одиночестве страховать опорную зону.
Этим обстоятельство вскоре едва не воспользовался форвард польской сборной Роберт Левандовски: он спокойно принял мяч, развернулся и нанес плотный удар по воротам метров с двадцати – Уго Льорис проводил летевший мимо ворот мяч взглядом. Первый опасный момент спровоцировал цепную реакцию: Франковски ошибся, мяч подхватил Антуан Гризманн, отправивший в прорыв Усмана Дембеле. Тот прострелил на дальнюю штангу, но Оливье Жиру пустой угол ворот поразить не сумел.
В ответ польские игроки заработали опасный штрафной – Левандовски пробил в стенку. Тут же Килиан Мбаппе прорвался по левому флангу, уложил на газон Мэтти Кэша и пробил в ближний от вратаря угол – Войцех Щенсны перевел мяч на угловой.
Гол назревал, но если подопечные Чеслава Михневича не реализовали стопроцентный момент – три удара подряд из штрафной в течение одной атаки, то французские футболисты свой контрвыпад за пару минут до свистка на перерыв разыграли идеально.
Мбаппе получил мяч у штрафной, осмотрелся и выдал разрезающий пас на Жиру. Центрфорвард развернулся и точно пробил в дальний нижний угол. Этот гол стал для Оливье 52-м в футболке сборной Франции – по этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри и стал единолично лучшим бомбардиром в истории команды.
В перерыве Дидье Дешам внес коррективы в тактику – Гризманн опустился глубже и стал больше помогать Тчуамейни и Рабьо. Этот ход сработал – пространства в центре поля стало меньше, и инициатива перешла к сборной Франции. Подопечные Чеслава Михневича в попытке отыграться пошли на риск – стали чаще подключать к атаке правого защитника Мэтти Кэша. Результатом одной из его потерь мяча впереди стала быстрая контратака чемпионов мира. Мбаппе ворвался в оголенную зону и точно пробил под перекладину.
Финальный штурм польская сборная организовать не смогла: до Левандовски и вышедшего на замену Аркадиуша Милика мяч просто не доходил. А Мбаппе поймал кураж: в добавленное время после передачи Маркуса Тюрама мощным ударом в дальний угол он забил второй гол в матче и пятый на чемпионате мира в Катаре. Теперь Килиан лидирует в гонке бомбардиров.
Другой бомбардир – Роберт Левандовски получил шанс красиво попрощаться с мундиалем: за мгновение до финального свистка Деотшанкюль Упамекано сыграл рукой в штрафной сборной Франции и арбитр Хесус Валенсуэла назначил пенальти. Забить «гол престижа» удалось только со второй попытки: Льорис сначала поймал мяч, однако вышел из ворот еще до удара Левандовски. Пенальти пришлось перебить – 1:3. Франция продолжает защиту чемпионского титула.
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