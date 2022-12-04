В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче 1/8 финала на поле стадиона «Аль Тумама» между собой играли сборные Франции и Польши. На гол Оливье Жиру в первом тайме и дубль Килиана Мбаппе точным ударом с пенальти в добавленное время матча ответил Роберт Левандовски. Итог: сборная Франции побеждает и сыграет в четвертьфинале 10 декабря.

Превью матча

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Франция – Польша 3:1 (1:0)

Гол: Жиру (44) – 1:0; Мбаппе (75) – 2:0; Мбаппе (90+1) – 3:0; Левандовски (90+9, с пенальти) – 3:1.

Первый тайм матча прошел в равном противостоянии. Сборная Польши неожиданно больше контролировала мяч и создавала немало моментов. Мобильный треугольник Гжегож Крыховяк – Петр Зелиньски – Пшемыслав Франковски в центре поля переигрывал французский тандем Орельен Тчуамейни – Адриен Рабьо во многом из-за того, что последний слишком увлекался построением атак и оставлял напарника по полузащите в одиночестве страховать опорную зону.

Этим обстоятельство вскоре едва не воспользовался форвард польской сборной Роберт Левандовски: он спокойно принял мяч, развернулся и нанес плотный удар по воротам метров с двадцати – Уго Льорис проводил летевший мимо ворот мяч взглядом. Первый опасный момент спровоцировал цепную реакцию: Франковски ошибся, мяч подхватил Антуан Гризманн, отправивший в прорыв Усмана Дембеле. Тот прострелил на дальнюю штангу, но Оливье Жиру пустой угол ворот поразить не сумел.

В ответ польские игроки заработали опасный штрафной – Левандовски пробил в стенку. Тут же Килиан Мбаппе прорвался по левому флангу, уложил на газон Мэтти Кэша и пробил в ближний от вратаря угол – Войцех Щенсны перевел мяч на угловой.

Гол назревал, но если подопечные Чеслава Михневича не реализовали стопроцентный момент – три удара подряд из штрафной в течение одной атаки, то французские футболисты свой контрвыпад за пару минут до свистка на перерыв разыграли идеально.

Мбаппе получил мяч у штрафной, осмотрелся и выдал разрезающий пас на Жиру. Центрфорвард развернулся и точно пробил в дальний нижний угол. Этот гол стал для Оливье 52-м в футболке сборной Франции – по этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри и стал единолично лучшим бомбардиром в истории команды.