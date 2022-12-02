Франция. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Франции стала первой командой, которая обеспечила себе выход из группа на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре, обыграв сборную Дании со счетом 2:1 во втором матче группового этапа.

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Килиан Мбаппе отличился дважды, доведя свой бомбардирский счет на этом мундиале до трех мячей и сравнявшись с Зинедином Зиданом по общему количеству мячей за сборную — 31.

23-летний игрок стал первым футболистом младше 24 лет после Пеле, который смог забить семь мячей на чемпионатах мира.

Французы стали первыми действующими чемпионами мира, которые смогли успешно пройти груповой этап, еще и имея игру в запасе, с 2006 года, когда это сделала сборная Бразилии на чемпионате мира в Германии.

В последнем матче в группе сборная Франции оступилась, проиграв сборной Туниса со счетом 1:0. Гол забитый Антуаном Гризманном на последних минутах матча был отменен из-за положения вне игры, что позволило Тунису впервые в истории одержать победу над «Les Blues».

Побед в матчах с Австралией (4:1) и Данией (2:1) хватило, чтобы закончить групповой этап на первом месте и гарантировать себе место в 1/8 финала.