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Франция. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Франции на ЧМ-2022: кто забивал для Les Bleus и какой путь ждет команду в плей-офф?

3 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1445784028
(Фото © Ryan Pierse)

Сборная Франции стала первой командой, которая обеспечила себе выход из группа на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре, обыграв сборную Дании со счетом 2:1 во втором матче группового этапа.

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Килиан Мбаппе отличился дважды, доведя свой бомбардирский счет на этом мундиале до трех мячей и сравнявшись с Зинедином Зиданом по общему количеству мячей за сборную — 31.

23-летний игрок стал первым футболистом младше 24 лет после Пеле, который смог забить семь мячей на чемпионатах мира.

Французы стали первыми действующими чемпионами мира, которые смогли успешно пройти груповой этап, еще и имея игру в запасе, с 2006 года, когда это сделала сборная Бразилии на чемпионате мира в Германии.

В последнем матче в группе сборная Франции оступилась, проиграв сборной Туниса со счетом 1:0. Гол забитый Антуаном Гризманном на последних минутах матча был отменен из-за положения вне игры, что позволило Тунису впервые в истории одержать победу над «Les Blues».

Побед в матчах с Австралией (4:1) и Данией (2:1) хватило, чтобы закончить групповой этап на первом месте и гарантировать себе место в 1/8 финала.

Франция | Группа D | Результаты и голы

22 ноября (вторник)

🇫🇷 Франция — 🇦🇺 Австралия | 4:1

Голы: 9' 🇦🇺 Гудвин (Австралия), 27' 🇫🇷 Рабьо (Франция), 32' 🇫🇷 Жиру (Франция), 68' 🇫🇷 Мбаппе (Франция), 71' 🇫🇷 Жиру (Франция)

26 ноября (суббота)

🇫🇷 Франция — 🇩🇰 Дания | 2:1

Голы: 61' 🇫🇷 Мбаппе (Франция), 68' 🇩🇰 Кристенсен (Дания), 86' 🇫🇷 Мбаппе (Франция)

30 ноября (среда)

🇹🇳 Тунис — 🇫🇷 Франция | 1:0

Голы: 58' 🇹🇳 Хазри (Тунис)

Таблица | Группа D | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇫🇷 Франция320136
2🇦🇺 Австралия3201-16
3🇹🇳 Тунис311104
4🇩🇰 Дания3012-21

Франция | Группа D | Расписание плей-офф

4 декабря (воскресенье)

18:00 1 место группы D (🇫🇷 Франция) — 2 место группы C (🇵🇱 Польша) (3-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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