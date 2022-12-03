4 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в третьей игре 1/8 финала встретятся Франция и Польша: вся информация о матче
В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала, и в первом из них на поле выйдут сборные Франции и Польши.
Olympics представляет анонс третьего матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.
Чемпионы мира 2018 года не испытали проблем на групповом этапе. Более того, команда Дидье Дешама первой гарантировала себе место в плей-офф после побед над Австралией (4:1, причем представители Зеленого континента открыли счет) и Данией (2:1, оба гола сборной Франции на счету Килиана Мбаппе). На заключительную встречу в квартете D против сборной Туниса вышел полурезервный состав, который уступил в матче со счетом 0:1. По разнице забитых и пропущенных мячей (6:3 против 3:4) сборная Франции в итоговой классификации группы опередила Австралию: обе команды набрали по шесть очков.
Польша с огромным трудом прорвалась в плей-офф со второго места в группе C. Подопечные Чеслава Михневича начали с невыразительного матча против сборной Мексики (0:0), продолжили победой над Саудовской Аравией (2:0) и завершили поражением от Аргентины (0:2). Несмотря на второе место в группе Польша не показала яркой игры — единственная победа случилась благодаря фантастической реализации собственных моментов и невезению соперника. Против Аргентины команда откровенно играла «на отбой», даже не пытаясь переходить в контратаки. По большому счету, не будь в составе сборной Польши одного супергероя, ее турнирный путь завершился бы куда раньше.
Голкипер «бело-красных» Войцех Щенсны проводит в Катаре выдающийся турнир. Он лидирует по количеству сейвов, провел два сухих матча, в двух играх подряд (против Саудовской Аравии и Аргентины) отражал одиннадцатиметровые. Последнее обстоятельство может стать серьезным козырем, в случае если сборной Франции не удастся победить ни в основное, ни в дополнительное время. Однако на Щенсны козыри поляков заканчиваются. Бомбардир Роберт Левандовски, в матче против Саудовской Аравии снявший «проклятие мундиаля» и открывший счет собственным забитым голам на чемпионатах мира, показал себя игроком, зависимым от общекомандной игры. А доставить мяч до своего нападающего для польской команды, как оказалось — задача практически не выполнимая, ведь отработанного плана действий у коллектива Михневича нет ни в позиционном нападении, ни в контратаке.
Встреча с топ-сборной в лице Аргентины наглядно продемонстрировала все слабые места команды Щенсны и Левандовски. При этом, Франция в атаке намного вариативнее — команда Дешама способна вскрыть любую оборону. При этом, самое слабое звено поляков в обороне — Мэтти Кэш — будет брошен под настоящий каток: на его фланг постоянно смещается для скоростных рывков Килиан Мбаппе, там же регулярно подключается к атаке один из лучших ассистентов чемпионата мира в Катаре Тео Эрнандес.
Даже если двойная подстраховка едва спасет сборную Польши от провалов на этом участке поля, Франция рано или поздно нащупает слабое место — вариантов в атаке у чемпионов мира много: навесы и прострелы на Оливье Жиру, вертикальные передачи и быстрые комбинации, в которых ключевую роль играют Адриен Рабьо и Антуан Гризманн. Последний, а также Тео Эрнандес еще и блестяще исполняют стандарты. Для того, чтобы удержать ничейный счет Польше нужно еще несколько чудес от Щенсны, а также невезение соперника — других вариантов практически нет.
Матч Франция – Польша в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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