В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два матча стадии 1/8 финала, и в первом из них на поле выйдут сборные Франции и Польши.

Olympics представляет анонс третьего матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Франция – Польша. 1/8 финала. 4 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Аль Тумама»

Чемпионы мира 2018 года не испытали проблем на групповом этапе. Более того, команда Дидье Дешама первой гарантировала себе место в плей-офф после побед над Австралией (4:1, причем представители Зеленого континента открыли счет) и Данией (2:1, оба гола сборной Франции на счету Килиана Мбаппе). На заключительную встречу в квартете D против сборной Туниса вышел полурезервный состав, который уступил в матче со счетом 0:1. По разнице забитых и пропущенных мячей (6:3 против 3:4) сборная Франции в итоговой классификации группы опередила Австралию: обе команды набрали по шесть очков.

Польша с огромным трудом прорвалась в плей-офф со второго места в группе C. Подопечные Чеслава Михневича начали с невыразительного матча против сборной Мексики (0:0), продолжили победой над Саудовской Аравией (2:0) и завершили поражением от Аргентины (0:2). Несмотря на второе место в группе Польша не показала яркой игры — единственная победа случилась благодаря фантастической реализации собственных моментов и невезению соперника. Против Аргентины команда откровенно играла «на отбой», даже не пытаясь переходить в контратаки. По большому счету, не будь в составе сборной Польши одного супергероя, ее турнирный путь завершился бы куда раньше.