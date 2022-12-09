Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2 по пенальти)

Гол: Неймар (105+1) - 0:1; Петкович, (116) - 1:1

Главный тренер сборной Бразилии Тите не поменял ни одного футболиста по сравнению с матчем против Республики Корея. Видимо, справедливо посчитал, что команда, которая так уверенно разобралась с предыдущим соперником, должна сохранить уровень и в следующей встрече. А вот Златко Далич сделал несколько перестановок, при этом изначально показал, что не собирается уходить в сверхоборонительный футбол. Например, вместо Бруно Петроковича, который не очень удачно сыграл с Японией, тренер выпустил Марио Пашалича, ожидая добавить вариативность в атаке.

И Хорватия с первых минут показала, что не собирается отбиваться. И играть чрезмерно осторожно. В самом начале они даже устроили прессинг соперника, но первый удар в створ нанесли именно бразильцы – Винисиус на пятой минуте проверил Доминика Ливаковича. Но голкипер уверенно справился с ударом. А в дальнейшем подобных спасений будет очень много.

В дальнейшем структура матча приобрела понятный характер: Бразилия больше контролировала мяч, но когда им завладевали хорваты это была почти гарантия неплохой атаки. Европейцы более прагматично использовали контроль и старались доводить его до штрафной соперника.

А на 25 минуте Данило вполне мог заработать красную карточку: Йосипа Юрановича кинули в прорыв по флангу, тот удачно прокинул мяч вперед и уперся в высоко выставленную ногу защитника. Но судья простил футболиста, показав ему только желтую.

В последние 15 минут тайма в матч включился Неймар – пытался обводить, на нем фолили, а на 43 минуты нанес неплохой удар со штрафного с рикошетом. Вратарь снова был на чеку. Всего у бразильцев за первый тайм было 3 удара в створ. Но их сложно назвать опасными.

Зато второй тайм пятикратные чемпионы мира начали очень бойко. И вновь пришлось спасать Ливаковичу. Сначала Милитао прорвался от края штрафной и прострелил в центр. Йошко Гвардиол прерывал передачу, но срезал мяч в сторону ворот. Ливакович отбил мяч ногой. Еще через минуту после заброса в штрафную мяч попал в руку Юрановича, но видео-ассистенты подсказали главному, что изначально был офсайд.

Дальше хорваты вновь успокоили игру, предпочитая держать мяч в центре поля. Но и на 55 минуте бразильцы вновь взбодрили игру: Неймар пробил после передачи с фланга и вновь великолепен Ливакович.

Бразильцы давили – моменты были у Лукаса Пакета и того же Неймара. Лидер бразильцев уже отметился достижением, забив на трех чемпионатах мира и мог сравнятся по голам за сборную уже на 76 минуте, однако вновь его остановил вратарь. Но время Неймара пришло уже в дополнительное время.