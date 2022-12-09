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Хорватия – Бразилия. 1/4 финала чемпионата мира: онлайн-результаты

В первом матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сыграют сборные Хорватии и Бразилии: онлайн матча

4 мин автор Дмитрий Зимин
disciplineФутбол
GettyImages-1447955553
(Фото © 2022 Getty Images)

На чемпионате мира по футболу в Катаре начинаются четвертьфиналы. В первом матче 9 декабря в 18.00 встречаются сборные Хорватии и Бразилии. Olympics предлагает следить за ходом матче в нашей трансляции.

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Превью матча читайте здесь.

  • Как Бразилия вышла в четвертьфинал читайте здесь.
  • Как Хорватия вышла в четвертьфинал читайте здесь.
  • Превью четвертьфинала Англия – Франция читайте здесь.
  • Превью четвертьфинала Португалия – Марокко читайте здесь.
  • Превью четвертьфинала Аргентина – Нидерланды читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2 по пенальти)

Гол: Неймар (105+1) - 0:1; Петкович, (116) - 1:1

Главный тренер сборной Бразилии Тите не поменял ни одного футболиста по сравнению с матчем против Республики Корея. Видимо, справедливо посчитал, что команда, которая так уверенно разобралась с предыдущим соперником, должна сохранить уровень и в следующей встрече. А вот Златко Далич сделал несколько перестановок, при этом изначально показал, что не собирается уходить в сверхоборонительный футбол. Например, вместо Бруно Петроковича, который не очень удачно сыграл с Японией, тренер выпустил Марио Пашалича, ожидая добавить вариативность в атаке.

И Хорватия с первых минут показала, что не собирается отбиваться. И играть чрезмерно осторожно. В самом начале они даже устроили прессинг соперника, но первый удар в створ нанесли именно бразильцы – Винисиус на пятой минуте проверил Доминика Ливаковича. Но голкипер уверенно справился с ударом. А в дальнейшем подобных спасений будет очень много. 
В дальнейшем структура матча приобрела понятный характер: Бразилия больше контролировала мяч, но когда им завладевали хорваты это была почти гарантия неплохой атаки. Европейцы более прагматично использовали контроль и старались доводить его до штрафной соперника. 
А на 25 минуте Данило вполне мог заработать красную карточку: Йосипа Юрановича кинули в прорыв по флангу, тот удачно прокинул мяч вперед и уперся в высоко выставленную ногу защитника. Но судья простил футболиста, показав ему только желтую. 
В последние 15 минут тайма в матч включился Неймар – пытался обводить, на нем фолили, а на 43 минуты нанес неплохой удар со штрафного с рикошетом. Вратарь снова был на чеку. Всего у бразильцев за первый тайм было 3 удара в створ. Но их сложно назвать опасными.
Зато второй тайм пятикратные чемпионы мира начали очень бойко. И вновь пришлось спасать Ливаковичу. Сначала Милитао прорвался от края штрафной и прострелил в центр. Йошко Гвардиол прерывал передачу, но срезал мяч в сторону ворот. Ливакович отбил мяч ногой. Еще через минуту после заброса в штрафную мяч попал в руку Юрановича, но видео-ассистенты подсказали главному, что изначально был офсайд. 
Дальше хорваты вновь успокоили игру, предпочитая держать мяч в центре поля. Но и на 55 минуте бразильцы вновь взбодрили игру: Неймар пробил после передачи с фланга и вновь великолепен Ливакович. 
Бразильцы давили – моменты были у Лукаса Пакета и того же Неймара. Лидер бразильцев уже отметился достижением, забив на трех чемпионатах мира и мог сравнятся  по голам за сборную уже на 76 минуте, однако вновь его остановил вратарь. Но время Неймара пришло уже в дополнительное время.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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