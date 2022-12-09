Нидерланды – Аргентина. 1/4 финала чемпионата мира. Итоги: Месси спасается благодаря пенальти

Аргентина и Лионель Месси едва не поплатились за расслабленность, но все равно вышли в полуфинал чемпионата мира на Хорватию
Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси вышла в полуфинал чемпионата мирапо футболу 2022 года в Катаре, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Нидерландов. При этом сам Лео провел великолепный матч, сделав голевой пас и забив два пенальти - в основное время и в послематчевой серии, но аргентинцы едва не поплатились за расслабленность. Тем не менее, они вышли в полуфинал, где сыграют с Хорватией. Olympics подводит итоги второго четвертьфинала ЧМ-2022.
Для обновления результатов нажмите ctrl + F5 (Windows) или зажмите Shift и нажмите в браузере кнопку «Обновить» (MacOs).
Превью матча читайте здесь.
Голы: Молина (35) - 0:1, Месси (71 с пенальти) - 0:2, Вегорст (83) - 1:2, Вегорст (90+11)
матч Аргентины и Нидерландов. Оранжевая сборная во главе со своим тренером-ветераном пробилась в восьмерку лучших команд, не демонстрируя искрометного футбола. Зато прагматизма хватало. Что же касается Аргентины, то после «холодного душа» в стартовой игре с Саудовской Аравией Месси и его партнеры прибавили. Но и они как команда не демонстрировали чудо-футбол, возлагая основные надежды на Лео. Что ж, в первом тайме встречи с голландцами Месси вновь доказал, что является особенным футболистом. Даже вязкая игра Нидерландов не помешала проявить ему гениальность.
Почти 35 минут соперники действовали осторожно, не нанеся общими усилиями ни одного удара в створ. Но затем Лео взял мяч, с поразительной легкостью при помощи дриблинга добрался до штрафной и выдал пас-конфетку на подключившегося Науэля Молину. И 24-летний защитник мадридского «Атлетико» не подвел, отправив мяч в ворота. А Месси, кстати, побил рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в плей-офф ЧМ, превзойдя самого Пеле. Теперь у него пять таких голевых пасов.
Так Аргентина получила преимущество, которое развила во втором тайме. Маркос Акунья в штрафной спровоцировал на себе фол, а Месси реализовал пенальти, реабилитировавшись за осечку с «точки» в матче с Польшей на групповом этапе. Этот гол, кстати, стал для него юбилейным десятым на чемпионатах мира и четвертым в Катаре. Казалось, преимущество в два мяча за 20 минут до конца встречи практически гарантирует Аргентине путевку в четвертьфинал, но команда «наступила на те же грабли», что и Бразилия несколькими часами ранее.
Подопечные Лионеля Скалони стали пытаться «сушить» игру, много фолили, причем временами достаточно грубо. Но, главное, они все чаще откатывались к своей штрафной, позволив Нидерландам перехватить инициативу и после первого гола Ваута Вегорста поверить в чудо. Именно Вегорст в конце 11-й добавленной (второй тайм несколько раз надолго прерывался) минуте основного времени после элегантного и оригинального розыгрыша штрафного сравнял счет.
30-летний форвард «Бешикташа» Вегорст до четвертьфинала провел на этом чемпионате мира на поле чуть больше 20 минут. Мало того, в игре против Аргентины он появился на поле только на 78-й минуте. И успел сделать дубль! Правда, в овертайме силы команды ван Галя быстро закончились – аргентинцы смотрелись лучше и в концовке упустили несколько моментов. Ближе всех был Энцо Фернандес, угодивший на 120-й минуте в штангу. Не забил Фернандес и в послематчевой серии пенальти, однако футболисты команды Нидерландов ошиблись дважды. Решающий одиннадцатиметровой реализовал Лаутаро Мартинес. Теперь Месси и его команда 13 декабря сыграет за выход в финал с Хорватией.
You May Like