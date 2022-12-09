Нидерланды – Аргентина. 1/4 финала чемпионата мира. Итоги: Месси спасается благодаря пенальти

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (1:0, по пенальти 3:4) Голы: Молина (35) - 0:1, Месси (71 с пенальти) - 0:2, Вегорст (83) - 1:2, Вегорст (90+11) матч Аргентины и Нидерландов. Оранжевая сборная во главе со своим тренером-ветераном пробилась в восьмерку лучших команд, не демонстрируя искрометного футбола. Зато прагматизма хватало. Что же касается Аргентины, то после «холодного душа» в стартовой игре с Саудовской Аравией Месси и его партнеры прибавили. Но и они как команда не демонстрировали чудо-футбол, возлагая основные надежды на Лео. Что ж, в первом тайме встречи с голландцами Месси вновь доказал, что является особенным футболистом. Даже вязкая игра Нидерландов не помешала проявить ему гениальность. Почти 35 минут соперники действовали осторожно, не нанеся общими усилиями ни одного удара в створ. Но затем Лео взял мяч, с поразительной легкостью при помощи дриблинга добрался до штрафной и выдал пас-конфетку на подключившегося Науэля Молину. И 24-летний защитник мадридского «Атлетико» не подвел, отправив мяч в ворота. А Месси, кстати, побил рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в плей-офф ЧМ, превзойдя самого Пеле. Теперь у него пять таких голевых пасов. Так Аргентина получила преимущество, которое развила во втором тайме. Маркос Акунья в штрафной спровоцировал на себе фол, а Месси реализовал пенальти, реабилитировавшись за осечку с «точки» в матче с Польшей на групповом этапе. Этот гол, кстати, стал для него юбилейным десятым на чемпионатах мира и четвертым в Катаре. Казалось, преимущество в два мяча за 20 минут до конца встречи практически гарантирует Аргентине путевку в четвертьфинал, но команда «наступила на те же грабли», что и Бразилия несколькими часами ранее.

Ваут Вегорст едва не спас сборную Нидерландов от вылета (2022 Getty Images)