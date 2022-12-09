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Нидерланды – Аргентина. 1/4 финала чемпионата мира. Итоги: Месси спасается благодаря пенальти

Аргентина и Лионель Месси едва не поплатились за расслабленность, но все равно вышли в полуфинал чемпионата мира на Хорватию 

4 мин автор Сергей Подушкин
disciplineФутбол
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(Фото © 2022 Getty Images)

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси вышла в полуфинал чемпионата мирапо футболу 2022 года в Катаре, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Нидерландов. При этом сам Лео провел великолепный матч, сделав голевой пас и забив два пенальти - в основное время и в послематчевой серии, но аргентинцы едва не поплатились за расслабленность. Тем не менее, они вышли в полуфинал, где сыграют с Хорватией. Olympics подводит итоги второго четвертьфинала ЧМ-2022.

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Превью матча читайте здесь.

  • Как Нидерланды вышла в четвертьфинал читайте здесь
  • Как Аргентина вышла в четвертьфинал читайте здесь
  • Превью четвертьфинала Англия – Франция читайте здесь
  • Превью четвертьфинала Португалия – Марокко читайте здесь

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (1:0, по пенальти 3:4)

Голы: Молина (35) - 0:1, Месси (71 с пенальти) - 0:2, Вегорст (83) - 1:2, Вегорст (90+11)

матч Аргентины и Нидерландов. Оранжевая сборная во главе со своим тренером-ветераном пробилась в восьмерку лучших команд, не демонстрируя искрометного футбола. Зато прагматизма хватало. Что же касается Аргентины, то после «холодного душа» в стартовой игре с Саудовской Аравией Месси и его партнеры прибавили. Но и они как команда не демонстрировали чудо-футбол, возлагая основные надежды на Лео. Что ж, в первом тайме встречи с голландцами Месси вновь доказал, что является особенным футболистом. Даже вязкая игра Нидерландов не помешала проявить ему гениальность.

Почти 35 минут соперники действовали осторожно, не нанеся общими усилиями ни одного удара в створ. Но затем Лео взял мяч, с поразительной легкостью при помощи дриблинга добрался до штрафной и выдал пас-конфетку на подключившегося Науэля Молину. И 24-летний защитник мадридского «Атлетико» не подвел, отправив мяч в ворота. А Месси, кстати, побил рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в плей-офф ЧМ, превзойдя самого Пеле. Теперь у него пять таких голевых пасов.

Так Аргентина получила преимущество, которое развила во втором тайме. Маркос Акунья в штрафной спровоцировал на себе фол, а Месси реализовал пенальти, реабилитировавшись за осечку с «точки» в матче с Польшей на групповом этапе. Этот гол, кстати, стал для него юбилейным десятым на чемпионатах мира и четвертым в Катаре. Казалось, преимущество в два мяча за 20 минут до конца встречи практически гарантирует Аргентине путевку в четвертьфинал, но команда «наступила на те же грабли», что и Бразилия несколькими часами ранее.

Ваут Вегорст едва не спас сборную Нидерландов от вылета
Ваут Вегорст едва не спас сборную Нидерландов от вылета (2022 Getty Images)

Подопечные Лионеля Скалони стали пытаться «сушить» игру, много фолили, причем временами достаточно грубо. Но, главное, они все чаще откатывались к своей штрафной, позволив Нидерландам перехватить инициативу и после первого гола Ваута Вегорста поверить в чудо. Именно Вегорст в конце 11-й добавленной (второй тайм несколько раз надолго прерывался) минуте основного времени после элегантного и оригинального розыгрыша штрафного сравнял счет.

30-летний форвард «Бешикташа» Вегорст до четвертьфинала провел на этом чемпионате мира на поле чуть больше 20 минут. Мало того, в игре против Аргентины он появился на поле только на 78-й минуте. И успел сделать дубль! Правда, в овертайме силы команды ван Галя быстро закончились – аргентинцы смотрелись лучше и в концовке упустили несколько моментов. Ближе всех был Энцо Фернандес, угодивший на 120-й минуте в штангу. Не забил Фернандес и в послематчевой серии пенальти, однако футболисты команды Нидерландов ошиблись дважды. Решающий одиннадцатиметровой реализовал Лаутаро Мартинес. Теперь Месси и его команда 13 декабря сыграет за выход в финал с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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