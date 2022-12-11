Франция – Марокко. 1/2 финала чемпионата мира: что ждать и где смотреть

14 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в полуфинале сыграют Франция и Марокко: вся информация о матче
В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран второй полуфинал, и в 22.00 на поле стадиона «Аль Байт» выйдут сборные Франции и Марокко. Действующие чемпионы мира из Франции предпринимают в Катаре попытку защитить свой титул, чего не удавалось сделать ни одной сборной мира уже в течение 60 лет. Первый из двух оставшихся до этой цели шагов – матч со сборной Марокко, которая стала первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Olympics представляет анонс матча 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко.
О том, как сборная Франции вышла в полуфинал, читайте здесь.
О том, как сборная Марокко вышла в полуфинал, читайте здесь.
Сборная Марокко – главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Африканская команда, которая занимала до турнира скромное 22-е место в рейтинге ФИФА, последовательно оставила за бортом чемпионата три сборные из первой десятки в этой иерархии – Бельгию (2-е место), Испанию (7-е) и Португалию (9-е). И это достижение команды Валида Реграги никак не назовешь случайностью. Отличная организация игры (всего один пропущенный мяч в пяти матчах), самоотверженность, невероятный team spirit и наличие ярких лидеров (например, Хакима Зиеша, Ашрафа Хакими и вратаря Яссина Буну) – все это и привело марокканцев к историческому и для своей страны, и для всей Африки прорыву в полуфинал. И теперь уже даже следующий их шаг в матче с действующими чемпионами мира не выглядит чем-то невероятным. Пожалуй, именно Марокко образца 2022 года – первая в истории чемпионатов мира африканская сборная, которая смогла гармонично объединить мастерство лидеров своего прекрасного футбольного поколения с абсолютной командной дисциплиной, не дающей сбоев на протяжении всех матчей.
Со сборной Франции все проще – команда на чемпионате мира в Катаре в каждом своем матче (исключая не имевшую турнирного значения и проведенную фактически резервным составом игру с Тунисом) подтверждает свой класс. Не стал исключением и четвертьфинал против Англии, который, возможно, не столь ярко провел лидер французов Килиан Мбаппе, но у команды нашлись и другие козыри. Беспокоить главного тренера Дидье Дешама должна разве что статистика: ни в одном из пяти проведенных в Катаре матчей сборная Франции не обходилась без пропущенных мячей. В каждой из встреч нынешнего чемпионата мира команда пропускала ровно по одному голу, а в матче со сборной Марокко, забить которой невероятно сложно, и один пропущенный мяч может оказаться роковым.
Этот полуфинал обещает несколько очень ярких дуэлей. В первую очередь, среди них можно выделить тренерскую: опытнейший Дидье Дешам, который уже приводил свою сборную к победе на чемпионате мира, против Валида Реграги, возглавившего команду Марокко всего за несколько месяцев до турнира в Катаре, но успевшего за этот короткий срок невероятно много. Против бельгийцев, хорватов, испанцев и португальцев марокканцы действовали вовсе не одинаково, в зависимости от соперника меняя и тактику, а подчас и саму философию своей игры. И в этом смысле очень интересно, найдет ли Реграги способ противодействовать и одной из самых сбалансированных команд нынешнего чемпионата мира – Франции. Что же касается чемпионов мира, то для них очень важным достижением в игре с марокканцами было бы забить первыми. До сих пор команда Марокко на нынешнем чемпионате мира ни одной минуты не уступала в счете, и то, как поведет себя африканская сборная в этой ситуации – пока загадка.
Очень любопытная дуэль ожидается на левом фланге французской атаки. Там на протяжении всей встречи наверняка будет происходить захватывающее противостояние лидеров своих команд – левого нападающего французов Килиана Мбаппе против правого защитника марокканцев Ашрафа Хакими. Одноклубники по ПСЖ, ровесники (Хакими старше всего на полтора месяца) – и обоих уже вполне можно назвать звездами европейского и мирового футбола. И очень может быть, что исход полуфинального противостояния всех сборных Франции и Марокко будет решаться именно в этой горячей фланговой зоне, где лицом к лицу сойдутся два невероятно ярких игрока нового футбольного поколения.
О сборной Франции на чемпионате мира читайте здесь.
О сборной Марокко на чемпионате мира читайте здесь.
Матч Франции и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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