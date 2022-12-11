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Франция – Марокко. 1/2 финала чемпионата мира: что ждать и где смотреть

14 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в полуфинале сыграют Франция и Марокко: вся информация о матче

4 мин автор Владимир Юринов
disciplineФутбол
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(Фото © Getty Images)

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран второй полуфинал, и в 22.00 на поле стадиона «Аль Байт» выйдут сборные Франции и Марокко. Действующие чемпионы мира из Франции предпринимают в Катаре попытку защитить свой титул, чего не удавалось сделать ни одной сборной мира уже в течение 60 лет. Первый из двух оставшихся до этой цели шагов – матч со сборной Марокко, которая стала первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Olympics представляет анонс матча 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко.

О том, как сборная Франции вышла в полуфинал, читайте здесь.

О том, как сборная Марокко вышла в полуфинал, читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Франция – Марокко. 1/2 финала. 14 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Аль Байт»

Сборная Марокко – главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Африканская команда, которая занимала до турнира скромное 22-е место в рейтинге ФИФА, последовательно оставила за бортом чемпионата три сборные из первой десятки в этой иерархии – Бельгию (2-е место), Испанию (7-е) и Португалию (9-е). И это достижение команды Валида Реграги никак не назовешь случайностью. Отличная организация игры (всего один пропущенный мяч в пяти матчах), самоотверженность, невероятный team spirit и наличие ярких лидеров (например, Хакима Зиеша, Ашрафа Хакими и вратаря Яссина Буну) – все это и привело марокканцев к историческому и для своей страны, и для всей Африки прорыву в полуфинал. И теперь уже даже следующий их шаг в матче с действующими чемпионами мира не выглядит чем-то невероятным. Пожалуй, именно Марокко образца 2022 года – первая в истории чемпионатов мира африканская сборная, которая смогла гармонично объединить мастерство лидеров своего прекрасного футбольного поколения с абсолютной командной дисциплиной, не дающей сбоев на протяжении всех матчей.

Со сборной Франции все проще – команда на чемпионате мира в Катаре в каждом своем матче (исключая не имевшую турнирного значения и проведенную фактически резервным составом игру с Тунисом) подтверждает свой класс. Не стал исключением и четвертьфинал против Англии, который, возможно, не столь ярко провел лидер французов Килиан Мбаппе, но у команды нашлись и другие козыри. Беспокоить главного тренера Дидье Дешама должна разве что статистика: ни в одном из пяти проведенных в Катаре матчей сборная Франции не обходилась без пропущенных мячей. В каждой из встреч нынешнего чемпионата мира команда пропускала ровно по одному голу, а в матче со сборной Марокко, забить которой невероятно сложно, и один пропущенный мяч может оказаться роковым.

Защитник Ашраф Хакими является одной из главных звезд сборной Марокко
Защитник Ашраф Хакими является одной из главных звезд сборной Марокко (2022 Getty Images)

Реграги против Дешама, Хакими против Мбаппе

Этот полуфинал обещает несколько очень ярких дуэлей. В первую очередь, среди них можно выделить тренерскую: опытнейший Дидье Дешам, который уже приводил свою сборную к победе на чемпионате мира, против Валида Реграги, возглавившего команду Марокко всего за несколько месяцев до турнира в Катаре, но успевшего за этот короткий срок невероятно много. Против бельгийцев, хорватов, испанцев и португальцев марокканцы действовали вовсе не одинаково, в зависимости от соперника меняя и тактику, а подчас и саму философию своей игры. И в этом смысле очень интересно, найдет ли Реграги способ противодействовать и одной из самых сбалансированных команд нынешнего чемпионата мира – Франции. Что же касается чемпионов мира, то для них очень важным достижением в игре с марокканцами было бы забить первыми. До сих пор команда Марокко на нынешнем чемпионате мира ни одной минуты не уступала в счете, и то, как поведет себя африканская сборная в этой ситуации – пока загадка.

Очень любопытная дуэль ожидается на левом фланге французской атаки. Там на протяжении всей встречи наверняка будет происходить захватывающее противостояние лидеров своих команд – левого нападающего французов Килиана Мбаппе против правого защитника марокканцев Ашрафа Хакими. Одноклубники по ПСЖ, ровесники (Хакими старше всего на полтора месяца) – и обоих уже вполне можно назвать звездами европейского и мирового футбола. И очень может быть, что исход полуфинального противостояния всех сборных Франции и Марокко будет решаться именно в этой горячей фланговой зоне, где лицом к лицу сойдутся два невероятно ярких игрока нового футбольного поколения.         

О сборной Франции на чемпионате мира читайте здесь

О сборной Марокко на чемпионате мира читайте здесь.

Где смотреть?

Матч Франции и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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