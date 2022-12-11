Франция – Марокко. 1/2 финала чемпионата мира: что ждать и где смотреть

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран второй полуфинал, и в 22.00 на поле стадиона «Аль Байт» выйдут сборные Франции и Марокко. Действующие чемпионы мира из Франции предпринимают в Катаре попытку защитить свой титул, чего не удавалось сделать ни одной сборной мира уже в течение 60 лет. Первый из двух оставшихся до этой цели шагов – матч со сборной Марокко, которая стала первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Olympics представляет анонс матча 1/2 финала чемпионата мира Франция – Марокко.

О том, как сборная Франции вышла в полуфинал, читайте здесь.

О том, как сборная Марокко вышла в полуфинал, читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Франция – Марокко. 1/2 финала. 14 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Аль Байт»

Сборная Марокко – главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Африканская команда, которая занимала до турнира скромное 22-е место в рейтинге ФИФА, последовательно оставила за бортом чемпионата три сборные из первой десятки в этой иерархии – Бельгию (2-е место), Испанию (7-е) и Португалию (9-е). И это достижение команды Валида Реграги никак не назовешь случайностью. Отличная организация игры (всего один пропущенный мяч в пяти матчах), самоотверженность, невероятный team spirit и наличие ярких лидеров (например, Хакима Зиеша, Ашрафа Хакими и вратаря Яссина Буну) – все это и привело марокканцев к историческому и для своей страны, и для всей Африки прорыву в полуфинал. И теперь уже даже следующий их шаг в матче с действующими чемпионами мира не выглядит чем-то невероятным. Пожалуй, именно Марокко образца 2022 года – первая в истории чемпионатов мира африканская сборная, которая смогла гармонично объединить мастерство лидеров своего прекрасного футбольного поколения с абсолютной командной дисциплиной, не дающей сбоев на протяжении всех матчей.

Со сборной Франции все проще – команда на чемпионате мира в Катаре в каждом своем матче (исключая не имевшую турнирного значения и проведенную фактически резервным составом игру с Тунисом) подтверждает свой класс. Не стал исключением и четвертьфинал против Англии, который, возможно, не столь ярко провел лидер французов Килиан Мбаппе, но у команды нашлись и другие козыри. Беспокоить главного тренера Дидье Дешама должна разве что статистика: ни в одном из пяти проведенных в Катаре матчей сборная Франции не обходилась без пропущенных мячей. В каждой из встреч нынешнего чемпионата мира команда пропускала ровно по одному голу, а в матче со сборной Марокко, забить которой невероятно сложно, и один пропущенный мяч может оказаться роковым.