Читайте полную информацию о сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре
Сборная Марокко в 6-й раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу, дебютировав на подобном турнире в 1970 году в Мексике.
Отбор на ЧМ-2022 команда провела очень уверенно. В группе I Африканской конфедерации, где соперниками футболистов Марокко были сборные Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Судана, команда одержала шесть побед в шести матчах с общей разницей забитых и пропущенных мячей – 20:1. В стыковых встречах марокканцы по сумме двух игр (1:1 и 4:1) прошли сборную Демократической Республики Конго и отобрались на чемпионат мира в Катаре.
Вратари
1 - Яссин Буну («Севилья»), 12 - Мунир Эль Каджуи («Аль Вехда»), 22 - Ахмед Таньяути («Видад»)
Защитники
2 - Ашраф Хакими (ПСЖ), 3 - Нуссаир Мазрауи («Бавария»), 5 - Найеф Агерд («Вест Хэм»), 6 – Ромен Саисс («Бешикташ»), 18 - Джавад Эль Ямик («Вальядолид»), 20 - Ашраф Дари («Брест»), 24 – Бадр Бенун («ФК Катар»), 25 – Яхья Аттийят-алла («Видад»)
Полузащитники
4 – Софьян Амрабат («Фиорентина»), 7 – Хаким Зиеш («Челси»), 8 – Азеддин Унаи («Анжер»), 10 – Анасс Зарури («Бернли»), 13 – Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), 14 – Закария Абухляль («Тулуза»), 15 – Селим Амалла («Стандард»), 17 – Софьян Буфаль («Анжер»), 23 – Биляль Эль Ханнус («Генк»), 26 – Яхья Жабран («Видад»)
Нападающие
9 – Абдерраззак Амдалла («Аль Иттахад»), 11 – Абдельхамид Сабири («Хаддерсфилд»), 16 – Абде Эльзаззули («Осасуна»), 19 – Юссеф Эн-Несири («Севилья»), 21 – Валид Эль Шеддира («Бари»)
Групповой этап (группа F)
23 ноября Марокко – Хорватия – 0:0
27 ноября Бельгия – Марокко – 0:2
1 декабря Канада – Марокко – 1:2
Плей-офф
1/8 финала
6 декабря Марокко – Испания – 0:0 (3:0 по пенальти)
Четвертьфинал
10 декабря 18:00 Марокко - Португалия
Полуфиналы
13 декабря, 22:00
14 декабря, 22:00
Матч за третье место
17 декабря, 18:00
Финал
18 декабря, 18:00
В каждой линии сборной Марокко есть явные лидеры, но главной звездой команды является, пожалуй, 29-летний полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Его появление в сборной на чемпионате мира-2022 было под вопросом, так как из-за конфликта с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем, выведшим команду на турнир в Катар, Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной. Однако в Марокко сделали выбор в пользу футболиста, национальную команду возглавил Валид Реграги, и Зиеш в нее вернулся. Если он в сборной Марокко отвечает за креатив и созидание, то ключевой разрушительной фигурой в середине поля является опорный полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выполняющий огромный объем работы от своей штрафной до чужой.
24-летний правый защитник Ашраф Хакими является игроком основного состава французского ПСЖ, и это говорит само за себя (в 14 матчах нынешнего сезона в составе парижского клуба он забил три мяча). А уже по ходу чемпионата мира-2022 статус звезды марокканской сборной приобрел голкипер Яссин Буну – после исторической серии пенальти в матче с Испанией, в которой он не пропустил ни одного мяча, родившийся в Канаде вратарь стал в Марокко настоящим героем.
За пять предыдущих выступлений в финальных турнирах чемпионатов мира сборная Марокко лишь один раз смогла выйти из группы. Это произошло на ЧМ-1986 в Мексике, причем в сложнейшем квартете с Англией, Польшей и Португалией марокканцы заняли тогда первое место. Любопытно, что за бортом плей-офф они оставили тогда сборную Португалии, которую в ключевом матче переиграли – 3:1, и вот в Катаре турнирные пути этих команд пересеклись снова. В 1/8 финала ЧМ-1986 африканская команда очень достойно билась со сборной ФРГ, победу которой принес лишь точный дальний удар Лотара Маттеуса в самой концовке встречи.
Очень близка была сборная Марокко к выходу в плей-офф и на ЧМ-1998 во Франции, где в группе с Бразилией, Норвегией и Шотландией набрала 4 очка. Однако неожиданная победа команды Норвегии над Бразилией (2:1) в заключительном матче группового этапа вычеркнула марокканцев из числа участников 1/8 финала.
Все матчи сборной Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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