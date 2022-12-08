Отбор на ЧМ-2022 команда провела очень уверенно. В группе I Африканской конфедерации, где соперниками футболистов Марокко были сборные Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Судана, команда одержала шесть побед в шести матчах с общей разницей забитых и пропущенных мячей – 20:1. В стыковых встречах марокканцы по сумме двух игр (1:1 и 4:1) прошли сборную Демократической Республики Конго и отобрались на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Марокко в 6-й раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу , дебютировав на подобном турнире в 1970 году в Мексике.

До турнира в Катаре матч со сборной ФРГ в 1/8 финала ЧМ-1986 оставался единственным для сборной Марокко в плей-офф чемпионатов мира (1986 Getty Images)

До турнира в Катаре матч со сборной ФРГ в 1/8 финала ЧМ-1986 оставался единственным для сборной Марокко в плей-офф чемпионатов мира (1986 Getty Images)

Расписание матчей

Групповой этап (группа F)

23 ноября Марокко – Хорватия – 0:0

27 ноября Бельгия – Марокко – 0:2

1 декабря Канада – Марокко – 1:2

Плей-офф

1/8 финала

6 декабря Марокко – Испания – 0:0 (3:0 по пенальти)

Четвертьфинал

10 декабря 18:00 Марокко - Португалия

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

В каждой линии сборной Марокко есть явные лидеры, но главной звездой команды является, пожалуй, 29-летний полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Его появление в сборной на чемпионате мира-2022 было под вопросом, так как из-за конфликта с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем, выведшим команду на турнир в Катар, Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной. Однако в Марокко сделали выбор в пользу футболиста, национальную команду возглавил Валид Реграги, и Зиеш в нее вернулся. Если он в сборной Марокко отвечает за креатив и созидание, то ключевой разрушительной фигурой в середине поля является опорный полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выполняющий огромный объем работы от своей штрафной до чужой.

24-летний правый защитник Ашраф Хакими является игроком основного состава французского ПСЖ, и это говорит само за себя (в 14 матчах нынешнего сезона в составе парижского клуба он забил три мяча). А уже по ходу чемпионата мира-2022 статус звезды марокканской сборной приобрел голкипер Яссин Буну – после исторической серии пенальти в матче с Испанией, в которой он не пропустил ни одного мяча, родившийся в Канаде вратарь стал в Марокко настоящим героем.

История выступлений на чемпионатах мира

За пять предыдущих выступлений в финальных турнирах чемпионатов мира сборная Марокко лишь один раз смогла выйти из группы. Это произошло на ЧМ-1986 в Мексике, причем в сложнейшем квартете с Англией, Польшей и Португалией марокканцы заняли тогда первое место. Любопытно, что за бортом плей-офф они оставили тогда сборную Португалии, которую в ключевом матче переиграли – 3:1, и вот в Катаре турнирные пути этих команд пересеклись снова. В 1/8 финала ЧМ-1986 африканская команда очень достойно билась со сборной ФРГ, победу которой принес лишь точный дальний удар Лотара Маттеуса в самой концовке встречи.

Очень близка была сборная Марокко к выходу в плей-офф и на ЧМ-1998 во Франции, где в группе с Бразилией, Норвегией и Шотландией набрала 4 очка. Однако неожиданная победа команды Норвегии над Бразилией (2:1) в заключительном матче группового этапа вычеркнула марокканцев из числа участников 1/8 финала.

Где смотреть

Все матчи сборной Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.