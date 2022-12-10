Аргентина – Хорватия. 1/2 финала чемпионата мира: что ждать и где смотреть 

13 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в полуфинале сыграют Аргентина и Хорватия: вся информация о матче
Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран первый полуфинал, в котором в 22.00 по московскому времени сыграют Аргентина и Хорватия. Для это будет уже шестой полуфинал в истории чемпионатов мира по футболу, причем пять предыдущих они выиграли. Что же касается хорватов, то и они - не новички на этой стадии - в двух полуфиналах у них одна победа и одно поражение. Olympics представляет анонс матча 1/2 финала чемпионата мира Аргентина – Хорватия.
О том, как сборная Аргентины вышла в полуфинал читайте здесь
О том, как сборная Хорватии вышла в полуфинал читайте здесь
В четвертьфинале сборная Хорватии, напомним, сенсационно победила в серии пенальти бразильцев, отыгравшись за несколько минут до окончания овертайма. У хорватов - достаточно возрастная команда (средний возраст игроков составляет 27,4 года), что с учетом достаточно ограниченной ротации основного состава не может не сказываться на физическом состоянии Луки Модрича и его партнеров. 37-летний Модрич по-прежнему, как и на серебряном чемпионате мира 2018 года в России, остается ключевым футболистом сборной Хорватии, держа нити игры в своих руках. При этом он подошел к турниру в превосходной форме, что демонстрирует не только в созидании, но и в разрушении. Против Бразилии, возможно, он был не столь ярок, зато очень полезен. С точки зрения креатива в атаке он, конечно, сейчас заметно уступает 35-летнему лидеру аргентинцев Лионелю Месси, зато обороняется заметно лучше.
Вообще главными козырями команды Златко Далича на данный момент являются тактическая грамотность, футбольный прагматизм и на удивление хорошая физическая готовность. В плей-офф хорваты добрались до пенальти с Японией и Бразилией, но не выглядели уставшими в концовках. Не стоит забывать, что оба раза они отыгрывались по ходу матчей, что говорит также об их психологической устойчивости.
Впрочем, Аргентину также не упрекнешь в психологической слабости. Команда не сломалась после фиаско на старте турнира в Катаре в виде поражения от сборной Саудовской Аравии, после чего одержала четыре победы подряд. Правда, средний возраст команды Лионеля Скалони еще больше, чем у хорватов (27,9), пусть ротация и побольше. Но настораживает, как в плей-офф при 2:0 они позволили сократить до минимума счет австралийцам, а Нидерландам в четвертьфинале и вовсе дали сравнять счет. Хотя в овертайме и выглядели достаточно свежо. У Месси по системе "гол + пас" шесть очков в пяти встречах - четыре гола и две результативные передачи. Пожалуй, он проводит едва ли не лучший турнир в футболке сборной Аргентины, его важность для команды огромна.
По составу аргентинцы выглядят фаворитами полуфинала, но победой над Бразилией хорваты доказали, что способны останавливать более классных соперников. Кстати, обе сборные располагают топ-вратарями в плане отражения пенальти - хорват Доминик Ливакович и аргентинец Эмилиано Мартинес доказали это уже в Катаре. Аргентинцы пять раз играли в полуфиналах ЧМ, причем ни разу не проигрывали - в 1978 и 1986 годах становились чемпионами мира, в 1930, 1990 и 2014 годах добирались до финала. Хорваты в 1998 году вели в полуфинале против французов, но уступили 1:2 будущим чемпионам мира. Зато в 2018 году в полуфинале против Англии, напротив, они пропустили в дебюте, но выиграли 2:1, пусть затем и уступили в финале французам.
В личных встречах Хорватии и Аргентины наблюдается паритет - по две победы каждой из команд и одна ничья. В последний раз они встречались, кстати, в рамках чемпионата мира 2018 года на групповой стадии. И тогда хорваты сенсационно разгромили соперников 3:0, а один из голов забил Модрич.
О сборной Хорватии на чемпионате мира читайте здесь
О сборной Аргентины на чемпионате мира читайте здесь
Матч Аргентины и Хорватии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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