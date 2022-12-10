Аргентина – Хорватия. 1/2 финала чемпионата мира: что ждать и где смотреть 

Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран первый полуфинал, в котором в 22.00 по московскому времени сыграют Аргентина и Хорватия. Для это будет уже шестой полуфинал в истории чемпионатов мира по футболу, причем пять предыдущих они выиграли. Что же касается хорватов, то и они - не новички на этой стадии - в двух полуфиналах у них одна победа и одно поражение. Olympics представляет анонс матча 1/2 финала чемпионата мира Аргентина – Хорватия.

О том, как сборная Аргентины вышла в полуфинал читайте здесь

О том, как сборная Хорватии вышла в полуфинал читайте здесь

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Нидерланды. 1/2 финала. 13 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Лусаил»

В четвертьфинале сборная Хорватии, напомним, сенсационно победила в серии пенальти бразильцев, отыгравшись за несколько минут до окончания овертайма. У хорватов - достаточно возрастная команда (средний возраст игроков составляет 27,4 года), что с учетом достаточно ограниченной ротации основного состава не может не сказываться на физическом состоянии Луки Модрича и его партнеров. 37-летний Модрич по-прежнему, как и на серебряном чемпионате мира 2018 года в России, остается ключевым футболистом сборной Хорватии, держа нити игры в своих руках. При этом он подошел к турниру в превосходной форме, что демонстрирует не только в созидании, но и в разрушении. Против Бразилии, возможно, он был не столь ярок, зато очень полезен. С точки зрения креатива в атаке он, конечно, сейчас заметно уступает 35-летнему лидеру аргентинцев Лионелю Месси, зато обороняется заметно лучше.

Вообще главными козырями команды Златко Далича на данный момент являются тактическая грамотность, футбольный прагматизм и на удивление хорошая физическая готовность. В плей-офф хорваты добрались до пенальти с Японией и Бразилией, но не выглядели уставшими в концовках. Не стоит забывать, что оба раза они отыгрывались по ходу матчей, что говорит также об их психологической устойчивости.