Футбол. Чемпионат мира 2022. Хорватия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

В отборе на ЧМ-2022 хорватская команда играла в европейской группе Н вместе со сборными России, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В десяти матчах сборная Хорватии одержала семь побед при двух ничьих и одном поражении, что позволило ей с 23 очками напрямую отобраться на чемпионат мира в Катар с перового места.

С момента обретения независимости сборная Хорватии в 6-й раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу , и турнир в Катаре она начала в статусе действующего вице-чемпиона мира, заняв второе место на ЧМ-2018.

Расписание матчей

Групповой этап

23 ноября Марокко – Хорватия – 0:0

27 ноября Хорватия – Канада – 4:1

1 декабря Хорватия – Бельгия – 0:0

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 18:00 Хорватия - Япония

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

В сборной Хорватии продолжают выступления многие вице-чемпионы мира 2018 года, и самые яркие игроки команды собраны в линии полузащиты. Лучший игрок предыдущего чемпионата мира Лука Модрич и в свои нынешние 37 лет продолжает оставаться звездой мадридского «Реала» и всего мирового футбола, а его диспетчерская роль в хорватской сборной не подлежит сомнению. Один из героев стадии плей-офф ЧМ-2018 Деян Перишич также обладает отличной техникой и великолепен как в организации атак, так и в их завершении. 30-летний Марсело Брозович именно сейчас находится, пожалуй, на пике карьеры, и роль этого полузащитника в сборной Хорватии также невероятно велика.

Среди восходящих звезд нового поколения хорватской команды стоит выделить 20-летнего Йошко Гвардиола, который считается одним из самых перспективных центральных защитников в мировом футболе, а для сборной Хорватии – бесспорным игроком основного состава.

История выступлений на чемпионатах мира

Уникальность истории выступлений сборной Хорватии на «мундиалях» состоит в том, что главным барьером для нее, как правило, становится групповой этап. В трех из пяти предыдущих случаев появлений хорватской команды в финальных турнирах чемпионатов мира ей не удавалось выйти из группы (в 2002, 2006 и 2014 годах). Зато если уж хорваты попадали в плей-офф, то обязательно добирались до медалей – в их коллекции наград бронза ЧМ-1998 и серебро ЧМ-2018. При этом и ни один из неудачных по результату чемпионатов не был для хорватов откровенно провальным: в 2002-м году они красиво обыграли в группе Италию, а в 2006-м и в 2014-м очень достойно противостояли в матчах группового этапа Бразилии, но оба раза все-таки потерпели поражения, ставшие в итоге роковыми для их турнирной судьбы. Способно ли нынешнее поколение сборной Хорватии спустя четыре года после ЧМ-2018 еще раз поддержать традицию успешных плей-офф на чемпионатах мира – станет ясно уже в Катаре.

Где смотреть

Все матчи сборной Хорватии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.