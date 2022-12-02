Футбол. Чемпионат мира 2022. Хорватия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Читайте полную информацию о сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре
С момента обретения независимости сборная Хорватии в 6-й раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу, и турнир в Катаре она начала в статусе действующего вице-чемпиона мира, заняв второе место на ЧМ-2018.
В отборе на ЧМ-2022 хорватская команда играла в европейской группе Н вместе со сборными России, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В десяти матчах сборная Хорватии одержала семь побед при двух ничьих и одном поражении, что позволило ей с 23 очками напрямую отобраться на чемпионат мира в Катар с перового места.
Вратари
Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Иво Грбич («Атлетико»), Ивица Ивушич («Осиек»)
Защитники
Йосип Станишич («Бавария»), Борна Баришич («Глазго Рейнджерс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Соса («Штутгарт»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Селтик», Йосип Шутало («Динамо» Загреб)
Полузащитники
Иван Перишич («Тоттенхэм»), Ловро Майер («Ренн»), Матео Ковачич («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Марсело Брозович («Интер»), Никола Влашич («Торино»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Сучич («Зальцбург»), Кристиан Якич («Айнтрахт»)
Нападающие
Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Ливайя («Хайдук»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб)
Групповой этап
23 ноября Марокко – Хорватия – 0:0
27 ноября Хорватия – Канада – 4:1
1 декабря Хорватия – Бельгия – 0:0
Плей-офф
1/8 финала
5 декабря, 18:00 Хорватия - Япония
Четвертьфиналы
9 декабря, 18:00
9 декабря, 22:00
10 декабря, 18:00
10 декабря, 22:00
Полуфиналы
13 декабря, 22:00
14 декабря, 22:00
Матч за третье место
17 декабря, 18:00
Финал
18 декабря, 18:00
В сборной Хорватии продолжают выступления многие вице-чемпионы мира 2018 года, и самые яркие игроки команды собраны в линии полузащиты. Лучший игрок предыдущего чемпионата мира Лука Модрич и в свои нынешние 37 лет продолжает оставаться звездой мадридского «Реала» и всего мирового футбола, а его диспетчерская роль в хорватской сборной не подлежит сомнению. Один из героев стадии плей-офф ЧМ-2018 Деян Перишич также обладает отличной техникой и великолепен как в организации атак, так и в их завершении. 30-летний Марсело Брозович именно сейчас находится, пожалуй, на пике карьеры, и роль этого полузащитника в сборной Хорватии также невероятно велика.
Среди восходящих звезд нового поколения хорватской команды стоит выделить 20-летнего Йошко Гвардиола, который считается одним из самых перспективных центральных защитников в мировом футболе, а для сборной Хорватии – бесспорным игроком основного состава.
Уникальность истории выступлений сборной Хорватии на «мундиалях» состоит в том, что главным барьером для нее, как правило, становится групповой этап. В трех из пяти предыдущих случаев появлений хорватской команды в финальных турнирах чемпионатов мира ей не удавалось выйти из группы (в 2002, 2006 и 2014 годах). Зато если уж хорваты попадали в плей-офф, то обязательно добирались до медалей – в их коллекции наград бронза ЧМ-1998 и серебро ЧМ-2018. При этом и ни один из неудачных по результату чемпионатов не был для хорватов откровенно провальным: в 2002-м году они красиво обыграли в группе Италию, а в 2006-м и в 2014-м очень достойно противостояли в матчах группового этапа Бразилии, но оба раза все-таки потерпели поражения, ставшие в итоге роковыми для их турнирной судьбы. Способно ли нынешнее поколение сборной Хорватии спустя четыре года после ЧМ-2018 еще раз поддержать традицию успешных плей-офф на чемпионатах мира – станет ясно уже в Катаре.
Все матчи сборной Хорватии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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