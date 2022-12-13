Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в финал и кто сыграет в матче за третье место

Рассказываем, кто сразится за золотые и бронзовые медали чемпионата мира
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.
Olympics рассказывает, какие команды сразятся за медали и главный трофей мирового первенства.
ПО ТЕМЕ:
17 декабря (суббота) 18:00 🥉 Матч за третье место
17 декабря (воскресенье) 18:00 🥇🥈 18:00 Финал
🇦🇷 Аргентина — 🇭🇷 Хорватия | 3:0 | Видеообзор | Обзор матча
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