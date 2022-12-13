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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в финал и кто сыграет в матче за третье место

Рассказываем, кто сразится за золотые и бронзовые медали чемпионата мира

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1448869967
(Фото © 2022 Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics рассказывает, какие команды сразятся за медали и главный трофей мирового первенства.

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Кто сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 по футболу?

17 декабря (суббота) 18:00 🥉 Матч за третье место

  • 🇭🇷 Хорватия
  • 🇫🇷 Франция / 🇲🇦 Марокко

Кто сыграет в финале ЧМ-2022 по футболу?

17 декабря (воскресенье) 18:00 🥇🥈 18:00 Финал

  • 🇦🇷 Аргентина
  • 🇫🇷 Франция / 🇲🇦 Марокко

Полуфиналы | Результаты | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

1-й полуфинал | 14 декабря

🇦🇷 Аргентина — 🇭🇷 Хорватия | 3:0 | Видеообзор | Обзор матча

  • 34' 🇦🇷 (П) Месси (Аргентина)
  • 39' 🇦🇷 Альварес (Аргентина)
  • 69' 🇦🇷 Альварес (Аргентина)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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