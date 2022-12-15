Франция – Аргентина. Финал чемпионата мира: что ждать и где смотреть

В воскресенье, 18 декабря, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре завершится финальным матчем, в котором в 18:00 на поле стадиона «Лусаил» выйдут сборные Франции и Аргентины. Сборная Франции предпримет попытку защитить свой титул, что удавалось сделать всего двум командам в истории – Италии (в 1934 и 1938 годах) и Бразилии (в 1958 и 1962 годах). Сборная Аргентины последний раз выигрывала чемпионат мира в 1986 году, и тогда ее привел к успеху Диего Марадона. Удастся ли Лионелю Месси тоже пройти этот путь до конца и поднять над головой Кубок мира? Olympics представляет анонс финального матча чемпионата мира Франция – Аргентина. О том, как сборная Франции вышла в финал, читайте здесь. О том, как сборная Аргентины вышла в финал, читайте здесь. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: Все о чемпионате мира — анонсы матчей, новости, результаты

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Где смотреть трансляции матчей? Франция – Аргентина. Финал. 18 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Лусаил» И у Аргентины, и у Франции – своя история финалов чемпионатов мира, в которой есть и яркие победы, и болезненные поражения. Аргентинцы играли в финалах пять раз, одержав две победы и трижды уступив. Оба случая, когда им удавалось завоевать титул, были особыми в футбольной истории этой страны – в 1978 году это случилось на домашнем для Аргентины чемпионате мира (финал против Нидерландов – 3:1 в дополнительное время), а в 1986-м весь турнир прошел под знаком футбольного гения Диего Марадоны. Он вел за собой всю команду, забивал и самые великие, и самые скандальные голы в истории чемпионатов мира, а в итоге все-таки привел Аргентину к ее последнему на настоящий момент титулу (финал против сборной ФРГ – 3:2). Если все победы аргентинцев пока сконцентрированы на промежутке в восемь лет, то их поражения в решающих матчах разделяют более 80. Началась эта история еще в 1930 году на самом первом чемпионате мира, когда Аргентина уступила Уругваю – 2:4. Две других поражения в финалах южноамериканская команда потерпела от футболистов Германии с одинаковым счетом 0:1: на ЧМ-1990 (тогда еще от сборной ФРГ) после весьма сомнительного пенальти в концовке встречи, а на ЧМ-2014 после гола Марио Гетце на исходе дополнительного времени.

1986 год. Кубок мира в руках у Диего Марадоны

Сборная Франции играла в финалах чемпионатов мира трижды – две победы и поражение. Первые два из этих матчей объединяет фигура Зинедина Зидана. Как и в случае Аргентины, первый в истории Франции титул был завоеван на домашнем чемпионате мира – это случилось в 1998 году, и главным героем того турнира стал именно Зидан. В финале против Бразилии он забил два мяча, а сам матч закончился победой французов – 3:0 (с тех пор никто не добивался в решающих матчах крупных побед). А спустя восемь лет, на ЧМ-2006, Франция уступила в финале Италии в серии пенальти (основное время – 1:1) , и этот матч, не доигранный Зиданом из-за удаления после знаменитой стычки с Марко Матерацци, стал последним в его карьере. Третий финал Франции – победа 4:2 над Хорватией на предыдущем ЧМ-2018 – еще очень свеж в памяти почти у всех. На чемпионатах мира Франция и Аргентина играли между собой трижды, причем все три раза – на турнирах, когда победитель их встречи доходил как минимум до финала: Аргентина выиграла в матчах групповой стадии ЧМ-1930 (1:0) и ЧМ-1978 (2:1), а Франция – в 1/8 финала ЧМ-2018 (4:3). Теперь они встречаются в четвертый раз - на чемпионате, где до финала дошли и те, и другие.

1998 год. Первый титул сборной Франции (2021 Hulton Archive)

Месси, Мбаппе и остальные Финал чемпионата мира 2022 года должен ответить не только на главный вопрос «кто завоюет Кубок мира?», но и в значительной степени определить обладателя «Золотого мяча» лучшего игрока этого турнира. Претендентов на это звание, по большому счету, два – это Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Несмотря на пять забитых Мбаппе голов, пока шансы Месси выглядят намного весомее. Если французский форвард в решающих матчах чуть ушел в тень (особенно это было актуально в четвертьфинале против англичан), то Месси прибавляет от игры к игре, а его фантастический матч против Хорватии в полуфинале заставил футбольный мир в очередной раз проводить вечные исторические параллели с Марадоной. При этом Месси уже был обладателем «Золотого мяча» на ЧМ-2014, хотя тогда подобное решение и выглядело не бесспорным. Вообще в последние годы сложилась традиция, что этот персональный приз вручают игроку команды, не ставшей чемпионом мира – последний раз и «Золотой мяч», и золотую медаль на одном чемпионате получил бразилец Ромарио еще в 1994-м. Интересно, продолжится ли эта традиция ФИФА и на сей раз? Непосредственно же о событиях на поле перед решающим матчем говорить трудно, так как у финалов свои законы, которые чаще всего опровергают все прогнозы. Очевидно, что Аргентина уже по ходу ЧМ-2022 очень прибавила – не только за счет одного Месси, но и как команда. Впереди раскрылся Хулиан Альварес, явно уже в Катаре почувствовавший себя игроком основного состава, который должен не ограничиваться ролью второго плана. Конечно, в команде Месси все остальные роли – именно таковы, но против Хорватии Альварес был очень хорош. Стабилизировал главный тренер Лионель Скалони состав и игру в обороне и средней линии, по которым на старте турнира вопросов было больше, чем ответов. У Франции же положительная динамика по ходу турнира просматривается не столь явно, если она вообще есть. Французы пропускали в пяти матчах из шести, а в единственной своей «сухой» игре – полуфинале с Марокко – позволяли соперникам у своих ворот так много, что это даже слегка удивило. Конечно, в этом конкретном матче сказалась внезапная потеря простудившихся Адриена Рабьо и Деотшанкюля Упамекано, но факт остается фактом: пока в атаке команда Дидье Дешама выглядит на турнире убедительнее, чем в обороне. Наличие в составе таких игроков, как Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, а также игра Уго Льориса в воротах, позволяет сборной Франции компенсировать периодически возникающий «пожар» в защите. Удастся ли сделать это и в финале? О сборной Франции на чемпионате мира читайте здесь. О сборной Аргентины на чемпионате мира читайте здесь.