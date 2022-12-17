Аргентина — Франция накануне финала ЧМ-2022: кто чаще выигрывал в личных встречах?

Финал чемпионата мира по футболу — одно из главных спортивных событий в мире. В этом году итоговый матч первенства между Аргентиной и Францией привлечет еще больше внимания — ведь это последний шанс Лионеля Месси выиграть недостающий трофей. На пути исполнения мечты великого аргентинца стоят действующие чемпионы мира — сборная Франции.

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Обе сборные дважды выигрывали чемпионат мира, однако у команды Аргентины есть преимущество по личным встречам. За всю историю противостояния двух сборных, «бело-голубые» одержали победу 6 раз, 3 раза успех праздновали «Les Bleus» и 3 раза матчи заканчивались вничью. Финальный матч турнира, который пройдет на стадионе «Лусаил» в это воскресенье, станет 13-й встречей между сборными Франции и Аргентины. Обе команды будут стремиться выиграть свой третий титул.

Несмотря на то, что «бело-голубые» впереди по личным встречам, сборная Франции может чувствовать себя более уверенно, памятуя о том, что прошлый матч между этими сборными, который состоялся на стадии ⅛ финала чемпионата мира — 2018, завершился со счетом 4:3 именно в пользу «Les Bleus».