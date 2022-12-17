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Аргентина — Франция накануне финала ЧМ-2022: кто чаще выигрывал в личных встречах?

Рассказываем, как проходили встречи сборных Аргентины и Франции на международной арене накануне итогового матча чемпионата мира по футболу в Катаре

3 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-987979414
(Фото © 2018 Getty Images)

Финал чемпионата мира по футболу — одно из главных спортивных событий в мире. В этом году итоговый матч первенства между Аргентиной и Францией привлечет еще больше внимания — ведь это последний шанс Лионеля Месси выиграть недостающий трофей. На пути исполнения мечты великого аргентинца стоят действующие чемпионы мира — сборная Франции.

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Обе сборные дважды выигрывали чемпионат мира, однако у команды Аргентины есть преимущество по личным встречам. За всю историю противостояния двух сборных, «бело-голубые» одержали победу 6 раз, 3 раза успех праздновали «Les Bleus» и 3 раза матчи заканчивались вничью. Финальный матч турнира, который пройдет на стадионе «Лусаил» в это воскресенье, станет 13-й встречей между сборными Франции и Аргентины. Обе команды будут стремиться выиграть свой третий титул.

Несмотря на то, что «бело-голубые» впереди по личным встречам, сборная Франции может чувствовать себя более уверенно, памятуя о том, что прошлый матч между этими сборными, который состоялся на стадии ⅛ финала чемпионата мира — 2018, завершился со счетом 4:3 именно в пользу «Les Bleus».

Как проходили встречи Аргентины и Франции на чемпионатах мира?

Самый первый матч между этими командами состоялся на первом чемпионате мира по футболу — в 1930 году в Уругвае. Сборная Аргентины выиграла матч групповой стадии со счетом 1:0. На 81-й минуте отличился Луис Монти.

Второй раз команды встретились на чемпионате мира — 1978 в Аргентине, где «Les Bleus» вновь уступили «бело-голубым» на этот раз со счетом 2:1 и также не смогли выйти из группы. Даниэль Пассарелла вывел аргентинцев вперед в первом тайме. Французы смогли сравнять счет во второй половине встречи — на 61-й минуте отличился Мишель Платини. Однако второй гол аргентицев, забитый Леопольдо Луке на 74-й минуте, оказался решающим.

На чемпионате мира — 2018 в России команды впервые встретились на стадии плей-офф. Несмотря на то, что история личных встреч была в пользу сборной Аргентины, сборная Франции дала бой «бело-голубым» и одержала победу в захватывающей 1/8 финала. «Les Bleus» рано вышли вперед, однако уже к началу второго тайма уступали со счетом 2:1. На 57-й минуте Бенжамен Павар красивым ударом сравнял счет (этот гол признают лучшим на турнире), а затем два гола Килиана Мбаппе на 64-й и 68-й минутах позволили создать комфортное преимущество. Усилиями Серхио Агуэро аргентинцы отыграли один мяч в добавленное время, но на большее их уже не хватило. Сборная Франции прошла в четвертьфинал и в итоге выиграла чемпионат.

YearРезультат матчаСоревнования
1 1930Франция 0:1 АргентинаЧемпионат мира
21965Франция 0:0 АргентинаТоварищеский матч
31971Аргентина 3:4 FranceТоварищеский матч
41971Аргентина 2:0 FranceТоварищеский матч
51972Аргентина 0:0 FranceКубок независимости Бразилии
61974Франция 0:1 АргентинаТоварищеский матч
71977Аргентина 0:0 ФранцияТоварищеский матч
81978Аргентина 2:1 ФранцияЧемпионат мира
91986Франция 2:0 АргентинаТоварищеский матч
102007Франция 0:1 АргентинаТоварищеский матч
112009Франция 0:2 АргентинаТоварищеский матч
122018Франция 4:3 АргентинаЧемпионат мира
132022Игра состоится 18.12.2022Чемпионат мира

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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