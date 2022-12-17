Аргентина — Франция накануне финала ЧМ-2022: кто чаще выигрывал в личных встречах?

Рассказываем, как проходили встречи сборных Аргентины и Франции на международной арене накануне итогового матча чемпионата мира по футболу в Катаре
Финал чемпионата мира по футболу — одно из главных спортивных событий в мире. В этом году итоговый матч первенства между Аргентиной и Францией привлечет еще больше внимания — ведь это последний шанс Лионеля Месси выиграть недостающий трофей. На пути исполнения мечты великого аргентинца стоят действующие чемпионы мира — сборная Франции.
ПО ТЕМЕ:
Обе сборные дважды выигрывали чемпионат мира, однако у команды Аргентины есть преимущество по личным встречам. За всю историю противостояния двух сборных, «бело-голубые» одержали победу 6 раз, 3 раза успех праздновали «Les Bleus» и 3 раза матчи заканчивались вничью. Финальный матч турнира, который пройдет на стадионе «Лусаил» в это воскресенье, станет 13-й встречей между сборными Франции и Аргентины. Обе команды будут стремиться выиграть свой третий титул.
Несмотря на то, что «бело-голубые» впереди по личным встречам, сборная Франции может чувствовать себя более уверенно, памятуя о том, что прошлый матч между этими сборными, который состоялся на стадии ⅛ финала чемпионата мира — 2018, завершился со счетом 4:3 именно в пользу «Les Bleus».
Самый первый матч между этими командами состоялся на первом чемпионате мира по футболу — в 1930 году в Уругвае. Сборная Аргентины выиграла матч групповой стадии со счетом 1:0. На 81-й минуте отличился Луис Монти.
Второй раз команды встретились на чемпионате мира — 1978 в Аргентине, где «Les Bleus» вновь уступили «бело-голубым» на этот раз со счетом 2:1 и также не смогли выйти из группы. Даниэль Пассарелла вывел аргентинцев вперед в первом тайме. Французы смогли сравнять счет во второй половине встречи — на 61-й минуте отличился Мишель Платини. Однако второй гол аргентицев, забитый Леопольдо Луке на 74-й минуте, оказался решающим.
На чемпионате мира — 2018 в России команды впервые встретились на стадии плей-офф. Несмотря на то, что история личных встреч была в пользу сборной Аргентины, сборная Франции дала бой «бело-голубым» и одержала победу в захватывающей 1/8 финала. «Les Bleus» рано вышли вперед, однако уже к началу второго тайма уступали со счетом 2:1. На 57-й минуте Бенжамен Павар красивым ударом сравнял счет (этот гол признают лучшим на турнире), а затем два гола Килиана Мбаппе на 64-й и 68-й минутах позволили создать комфортное преимущество. Усилиями Серхио Агуэро аргентинцы отыграли один мяч в добавленное время, но на большее их уже не хватило. Сборная Франции прошла в четвертьфинал и в итоге выиграла чемпионат.
|№
|Year
|Результат матча
|Соревнования
|1
|1930
|Франция 0:1 Аргентина
|Чемпионат мира
|2
|1965
|Франция 0:0 Аргентина
|Товарищеский матч
|3
|1971
|Аргентина 3:4 France
|Товарищеский матч
|4
|1971
|Аргентина 2:0 France
|Товарищеский матч
|5
|1972
|Аргентина 0:0 France
|Кубок независимости Бразилии
|6
|1974
|Франция 0:1 Аргентина
|Товарищеский матч
|7
|1977
|Аргентина 0:0 Франция
|Товарищеский матч
|8
|1978
|Аргентина 2:1 Франция
|Чемпионат мира
|9
|1986
|Франция 2:0 Аргентина
|Товарищеский матч
|10
|2007
|Франция 0:1 Аргентина
|Товарищеский матч
|11
|2009
|Франция 0:2 Аргентина
|Товарищеский матч
|12
|2018
|Франция 4:3 Аргентина
|Чемпионат мира
|13
|2022
|Игра состоится 18.12.2022
|Чемпионат мира
📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях
You May Like